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不滿人事安排徐巧芯退群？朱立倫：她手機不好我送她

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供

國民黨朱立倫上任後的人事安排引發黨內幕僚世代不滿，台北市議員徐巧芯更疑似為此退出群組。朱立倫今天上午赴國父紀念館率中常委和黨務主管向總理孫中山銅像獻花致敬，被問到是否有和徐聯絡，朱說，自己人都隨時LINE，「但是她電話如果不太好的話，我送她一支新的手機好了」。

對於人事安排被黨內批評忽略幕僚世代。朱立倫表示，每一位同志都是國民黨重要的同志，每一個世代都是國民黨全力爭取的對象，不管是年輕人、幕僚世代或是中生代，以及資深黨員先進，每一位都很重要，大家一起為國民黨犧牲奉獻來努力。

針對台灣民意基金會今天公布最新民調，在對政黨的「感情溫度計」部分，國民黨輸民眾黨。朱表示，國民黨前一段時間是最低迷的時候，但不會灰心喪志，會重新出發，從上周開始全黨就已經團結在一起，國民黨戰鬥的精神一切站在民意這一方，為民意來監督無能、鴨霸的執政黨，相信很快就會獲得民眾認同。

媒體詢問朱立倫昨天提出的同舟計畫，未來是否要串連地方和深藍？朱立倫說，不管是深藍、淺藍、中間藍還是中間選民，只要認同國父的思想和精神，以及經國先生的理念，都希望他加入國民黨，一起為民眾來打拼。

國民黨 朱立倫 同志

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