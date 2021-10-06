縣市合併議題 行政院：朝野能否攜手合作是關鍵因素

立院呼籲檢討行政區劃，行政院副秘書長何佩珊今天表示，行政區劃法草案過去五度進出立院都無法通過，凸顯出行政區劃是複雜的問題，最近有很多討論縣市合併的聲音，這不只要考量民意，朝野是否能攜手合作也是關鍵因素，行政院會全盤考量審酌。

立法院內政委員會今天邀請行政院、內政部、中選會、原民會等單位就「我國行政區劃之現況檢討、區劃標準、未來規劃與效益評估」進行專題報告並備詢。

何佩珊表示，台灣要邁向二級政府這樣的理念，在這理念前提下，現在依照憲法相關規定，行政區劃應由中央立法來執行，過去行政區劃的確是沒有依照以行政區劃為名的法律規範，所以政院過去擬行政區劃法，但草案五度進出立院、歷經28年都無法通過，現在已將最新版本送到立院，名稱改「行政區劃程序法」。

何佩珊說，目前還有很多法案跟實際執行上有窒礙難行之處，仍在努力，這也凸顯出這是有高度困難的事，可能不全然只是法律程序可以解決，連立一個程序法都困難，這是要面對的政治現實，從過去縣市合併或升格來看，不只要考量民意，朝野是否攜手合作也是關鍵因素。

內政部長徐國勇說，近年行政區劃議題廣泛引起社會各界關注，部分直轄市政府提出意見，盼能適度整併轄內「區」行政區域，以有效分配行政資源，強化地方治理能量。但行政區域合併或調整作業，目前沒有明確法律依據，仍有待「行政區劃程序法」完成立法程序。

徐國勇說，由於城鄉環境不同、產業集中發展，公共建設興建、交通運輸完善及民眾生活追求，導致區域間人口快速流動，人口分布與都市型態產生劇烈變化，難以單純採人口多寡及面積規模作為行政區劃的參考標準。

徐國勇說，為避免影響政府施政，造成政治經濟的動盪，行政區劃不宜採一步到位，應循序推動，採逐步重整方式，時間進程上，宜以充分建立共識為前提，鼓勵直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市、區）建立跨域合作再進行整併。

徐國勇說，為確保國土永續發展及區域均衡發展，內政部以完備法制為優先策略，持續推動行政區劃程序法立法工作，同時蒐集各方意見進行研析，並配合未來國土空間整體規劃，在地方民意獲致共識基礎下，協助地方政府推動完成行政區劃相關工作。