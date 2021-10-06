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法國參議院訪問團抵台 友台小組主席將晉見總統

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
法國國會議員訪問團一行5人，由法國國會友台小組主席李察（中）率領，6日清晨搭乘長榮航空公司班機抵達桃園機場，外交部政務次長曾厚仁（左）在國賓門口迎接。記者陳嘉寧／攝影
法國國會議員訪問團一行5人，由法國國會友台小組主席李察（中）率領，6日清晨搭乘長榮航空公司班機抵達桃園機場，外交部政務次長曾厚仁（左）在國賓門口迎接。記者陳嘉寧／攝影

法國國會議員訪問團一行5人，由參議院友台小組主席李察率領，6日清晨抵達桃園機場，經由國賓禮遇程序入境並採檢，驅車離開機場。

法國參議員李察（Alain Richard）與訪問團成員搭乘長榮航空BR-88班機，從法國巴黎直飛桃園機場，6日清晨6時41分降落，停靠B9國賓門。我方給予訪問團國賓級禮遇。外交部政務次長曾厚仁與外交部官員在國賓門口迎接，李察參議員下機後數度行紳士鞠躬禮，向接機人員致意，並與曾厚仁次長行碰肘禮取代握手禮，稍後一行站定讓媒體攝影。

李察參議員下機後未發表談話，成員中分別以法語及英語問候，外交部官員翻譯轉達意思是「大家早」。訪問團稍後由接待人員引導下樓至國賓室，接受檢疫人員採檢。

【中央社／桃園機場6日電】

法國參議院台灣研究交流小組參訪團今天上午搭機抵台，率團的參議院友台小組主席李察未發表談話，參訪團訪台期間將晉見總統蔡英文，並與政府高層及部會首長會晤。

李察（Alain Richard）一行人所搭乘的長榮航空班機，上午6時41分抵達桃園國際機場，外交部政務次長曾厚仁前往接機，雙方以互碰手肘取代握手，並接受媒體拍照。

李察雖未發表談話，但面對媒體鏡頭微鞠躬向台灣民眾問好，訪問團成員分別以法語及英語跟媒體打招呼，外交部人員則代為翻譯「大家早」，隨後在外交人員的引領下，前往國賓室外休息進行採檢。

李察（隸屬法國執政的共和國前進黨）領軍的參訪團，成員包括友台小組2名副主席布依松（MaxBrisson）及喬瑟芙（Else Joseph）（均隸屬共和人黨）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（OlivierCadic）（隸屬中間派聯盟」）等4名跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（JudithBout）。

外交部昨天發布新聞稿表示，李察等人應政府邀請於6日至10日訪台，期間將晉見蔡總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮；並會晤相關部會首長，期間各項活動規劃安排，完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

外交部表示，李察長期堅定支持台灣，自2015年接任參議院友台小組主席以來，為提升台法友好關係有重要貢獻。今年5月6日，李察促成法國參議院高票通過「支持台灣參與國際組織工作決議案」，創下法國參議院通過友台決議案的首例。

外交部指出，這次是李察在2015年及2018年之後第3度訪台，彰顯台法友好密切關係。雙方將就疫情後經濟復甦、區域安全局勢、台法持續交流合作等多面向議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係。

法國國會議員訪問團一行5人，由法國國會友台小組主席李察（右）率領，6日清晨搭乘長榮航空公司班機抵達桃園機場。記者陳嘉寧／攝影
法國國會議員訪問團一行5人，由法國國會友台小組主席李察（右）率領，6日清晨搭乘長榮航空公司班機抵達桃園機場。記者陳嘉寧／攝影
法國國會議員訪問團一行5人，由法國國會友台小組主席李察（右二）率領，6日清晨搭乘長榮航空公司班機抵達桃園機場，外交部政務次長曾厚仁（右）在國賓門口迎接，兩人行碰肘禮致意。記者陳嘉寧／攝影
法國國會議員訪問團一行5人，由法國國會友台小組主席李察（右二）率領，6日清晨搭乘長榮航空公司班機抵達桃園機場，外交部政務次長曾厚仁（右）在國賓門口迎接，兩人行碰肘禮致意。記者陳嘉寧／攝影
法國國會議員訪問團一行5人，由法國國會友台小組主席李察（右）率領，6日清晨搭乘長榮航空公司班機抵達桃園機場，下機後李察行紳士鞠躬禮向接機人員致意。記者陳嘉寧／攝影
法國國會議員訪問團一行5人，由法國國會友台小組主席李察（右）率領，6日清晨搭乘長榮航空公司班機抵達桃園機場，下機後李察行紳士鞠躬禮向接機人員致意。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場 法國 外交部

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