蔡英文啟動國慶總統府光雕展 向東奧、帕運英雄致敬

國慶光雕展演今晚正式啟動，由中華文化總會會長蔡英文總統親自點燈。光雕展演以「百年追求、世界台灣」為策展主軸，藉由紀念文協成立100周年，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意，也透過動畫重現防疫期間的生活日常及東京奧運、帕運我國代表隊的經典畫面，向所有防疫英雄與運動英雄致敬，展演尾聲更在總統府上投射「台灣人，樂為世界人」的字體。

今晚舉行國慶光雕展演點燈儀式由中華文化總會主辦，副總統賴清德、擔任國慶籌備委員會主委的立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊、文化總會副會長陳建仁、江春男、鄭麗君及文總秘書長林錦昌均出席，儀式也邀請各國駐台使節及代表處成員蒞臨觀賞。

蔡總統致詞時表示，謝謝大家這段日子以來團結防疫，在疫情穩定下，國慶活動將陸續登場。過去這幾年的光雕展演，都會傳遞台灣的光榮和自信，引起大家的共鳴。今年的主題，「百年追求、世界台灣」則是藉著紀念文協百年，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意，「也代表著百年來，台灣人民承接他們的精神，持續為民主自由而努力。」

蔡總統也提到，我國的體育英雄在東京奧運和帕運殿堂發光發熱，不只讓世界看見台灣，更凝聚了全國上下的心，透過光雕策展團隊發揮巧思，感謝體育英雄為國爭光。

游錫堃致詞時表示，今年光雕展以「百年追求」為主題，從歷史來看，前輩先賢百年追求的重中之重就是民主。這幾年，台灣的民主成為國際典範，經濟及各項表現也讓世界看見台灣，但民主等亮眼的成果並非「天上掉下來的」，包括台灣議會之父林獻堂先生、台灣新文化運動之父蔣渭水先生，許多先賢前輩犧牲奉獻追求自由與民主，終於奠定了今日的民主台灣，也讓這一代的台灣人活出了自覺、自律、自信，成為世界的台灣，「我們永遠懷著無限感恩。」

點燈儀式一開始由原住民歌手蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊帶來「百年相傳」的演出開場，向今年適逢百年冥誕的阿美族歌者郭英男致敬。隨後與會貴賓共同上台，手持打氣筒造型的把手，共同點亮總統府建築，啟動今年度的國慶光雕展演。

文總表示，今年國慶光雕邀請高雄流行音樂中心副執行長丁度嵐擔任藝術總監，音樂總監則為音樂製作人柯智豪，策展內容由紀念文協百年揭開序幕，並向今年正逢百歲冥誕的「台灣現代舞之母」蔡瑞月、「台灣現代民族音樂之父」郭芝苑、「台灣第一位女詩人」陳秀喜及讓世界聽見台灣的阿美族歌者郭英男致敬。

文總也提到，光雕展演也重現民眾在防疫三級警戒期間的生活日常，以及代表我國赴東京奧運、帕運出賽選手的經典畫面，向無數防疫英雄及運動英雄致意；另也透過諸多國家的代表動物及語言，向防疫期間對我國伸出援手、互助合作的國際盟友表達感謝。