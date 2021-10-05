返台參選蔡總統不開心？趙怡翔直球對決駁匿名放話

駐美代表處政治組前組長、口譯哥趙怡翔日前宣布投入台北市大安文山區議員選舉，不過傳出趙沒有告知就回台準備參選，讓蔡總統不太開心，傳出總統蔡英文還驚訝問身邊幕僚「誰叫他回來？」趙怡翔今天在臉書表示，對於外面一些匿名放話，他願意具名出來說，總統對他參選大安文山區議員的立場是尊重與支持。

趙怡翔說，眾人皆知，他2013年就加入小英團隊，協助當時蔡英文的政策研究。後續他也跟隨蔡總統進入黨中央及行政部門，繼續推動蔡總統的外交政策。

趙說，蔡總統是一個溫暖的人，當他晚間送公文時，會特別邀請他進入官邸用餐；當跟外賓相處時，還會特別介紹身邊的幕僚。這是他對蔡總統的認識，而他最清楚蔡對年輕人的栽培與照顧。

趙怡翔說，政治本來就會有不同的聲音，尤其很多匿名報導聽聽就好。努力完成選民的期待，這才是最重要的工作。民進黨本來就是一個大家庭，要齊心一致達成對台灣的願景，「這就是我們的初衷，也是我們的格局」。