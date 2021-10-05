快訊

打囤房！財政部首度針對「囤房大戶」查稅 影響1734人

亞泥遭撤銷礦業權展延仍可挖礦 時力籲速修法終結爽挖

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立法院黨團今舉行記者會。圖／時代力量立法院黨團提供
時代力量立法院黨團今舉行記者會。圖／時代力量立法院黨團提供

亞泥新城山礦場礦業權展延日前遭法院撤銷，但依礦業法規定，亞泥只是回到「申請中」的狀態，仍可持續挖礦。時代力量立法院黨團今舉行記者會表示，除非經濟部確定駁回申請，否則亞泥仍可繼續挖礦，經濟部荒謬的說法，正凸顯礦業法修法的必要，行政院應盡速送案並讓立法院排審，「速修礦業惡法，終結違法爽挖」。

時代力量立委王婉諭指出，2017至2019年間蔡英文總統至少3次公開承諾要修正《礦業法》，但在執政黨全面過半的第九屆立法院，修法卻仍功虧一簣，導致第十屆得從頭開始，而第十屆已進入第四會期，經濟委員會卻從未排審《礦業法》，行政院版的修正草案，經濟部甚至還沒送到行政院會上討論，「第十屆的修法不但沒有加速，反而進度嚴重落後第九屆，再度全面執政的執政黨是否又會讓蔡總統多次的承諾再度跳票，讓人憂心」。

時代力量黨團總召邱顯智表示，我國憲法及礦業法均寫明「礦屬國有」，探礦及採礦是國家「特許」權利，現行礦業法因當時時空原因，整體設計架構均過於傾向維護礦業權者利益，時至今日在國人普遍重視人權、環保及環境永續下，加上最高行政法院判決也肯認踐行原住民族諮商同意權，請掌握行政立法進度的執政團隊不要再拖延及迴避，應盡快提出符合當代社會價值及需求的礦業法修正草案，「這是當前執政黨不可能逃避的歷史責任」。

時力黨團副總召陳椒華表示，依據最高行政法院判決書指出，亞泥在新城礦區採礦，是近距離破壞土地及自然資源，且威脅原住民族群生存及傳統文化存續的開發行爲，「亞泥主張展限後補正原住民諮商同意是非常荒謬的，等於是讓原住民諮商同意權淪為『補程序』，且最高行的判決也表示事後參與已無濟於事！」她也呼籲，此案應落實《原住民族基本法》諮商同意權，原民部落不同意就該駁回亞泥採礦權展限，否則原民諮商同意權形同具文，最高行政法院的判決也失去意義。

礦業法 時代力量 亞泥

延伸閱讀

沒礦權還能挖礦？ 時代力量籲修礦業法

影／時力批亞泥違法爽挖 籲政院提「礦業法」修法草案

礦業法這會期修得成？蘇貞昌：要讓人民感覺政府向前進

投資虛擬貨幣最後竟以悲劇收場 想靠挖礦致富必懂的「6大陷阱」

相關新聞

澳洲前總理艾伯特今抵台 8日玉山論壇將與蔡英文同台

澳洲前總理艾伯特（The Hon. Tony Abbott）今天抵達台灣訪問，將於10月8日出席「玉山論壇」。總統府發言...

影／國民女婿好歌喉曝光 羅一鈞3年前唱「國恩家慶」驚艷眾人

雙十國慶在即，領唱國歌的6名各領域代表中，包括「國民女婿」之稱的醫療應變組副組長羅一鈞。指揮官陳時中今於記者會表示，羅一...

蔡英文國慶前投書美期刊 「台灣如果落入中國手中將是一場災難 」

美國雙月期刊《外交事務》雜誌（Foreign Affairs）周二出版的最新一期刊登了蔡英文撰寫的文章。這位台灣總統發出警告，若台灣淪陷，將是區域和平以及民主聯盟體系的災難...

艾波特敏感時機來訪 學者：彰顯澳洲高度關注台海

澳洲前總理艾波特今天訪台。國際關係學者黃恩浩分析，共機近日大規模擾台，在台海局勢相對緊張下，艾波特願意來訪，政治意涵重大...

返台參選蔡總統不開心？趙怡翔直球對決駁匿名放話

駐美代表處政治組前組長、口譯哥趙怡翔日前宣布投入台北市大安文山區議員選舉，不過傳出趙沒有告知就回台準備參選，讓蔡總統不太...

亞泥遭撤銷礦業權展延仍可挖礦 時力籲速修法終結爽挖

亞泥新城山礦場礦業權展延日前遭法院撤銷，但依礦業法規定，亞泥只是回到「申請中」的狀態，仍可持續挖礦。時代力量立法院黨團今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。