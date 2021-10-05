亞泥遭撤銷礦業權展延仍可挖礦 時力籲速修法終結爽挖

亞泥新城山礦場礦業權展延日前遭法院撤銷，但依礦業法規定，亞泥只是回到「申請中」的狀態，仍可持續挖礦。時代力量立法院黨團今舉行記者會表示，除非經濟部確定駁回申請，否則亞泥仍可繼續挖礦，經濟部荒謬的說法，正凸顯礦業法修法的必要，行政院應盡速送案並讓立法院排審，「速修礦業惡法，終結違法爽挖」。

時代力量立委王婉諭指出，2017至2019年間蔡英文總統至少3次公開承諾要修正《礦業法》，但在執政黨全面過半的第九屆立法院，修法卻仍功虧一簣，導致第十屆得從頭開始，而第十屆已進入第四會期，經濟委員會卻從未排審《礦業法》，行政院版的修正草案，經濟部甚至還沒送到行政院會上討論，「第十屆的修法不但沒有加速，反而進度嚴重落後第九屆，再度全面執政的執政黨是否又會讓蔡總統多次的承諾再度跳票，讓人憂心」。

時代力量黨團總召邱顯智表示，我國憲法及礦業法均寫明「礦屬國有」，探礦及採礦是國家「特許」權利，現行礦業法因當時時空原因，整體設計架構均過於傾向維護礦業權者利益，時至今日在國人普遍重視人權、環保及環境永續下，加上最高行政法院判決也肯認踐行原住民族諮商同意權，請掌握行政立法進度的執政團隊不要再拖延及迴避，應盡快提出符合當代社會價值及需求的礦業法修正草案，「這是當前執政黨不可能逃避的歷史責任」。

時力黨團副總召陳椒華表示，依據最高行政法院判決書指出，亞泥在新城礦區採礦，是近距離破壞土地及自然資源，且威脅原住民族群生存及傳統文化存續的開發行爲，「亞泥主張展限後補正原住民諮商同意是非常荒謬的，等於是讓原住民諮商同意權淪為『補程序』，且最高行的判決也表示事後參與已無濟於事！」她也呼籲，此案應落實《原住民族基本法》諮商同意權，原民部落不同意就該駁回亞泥採礦權展限，否則原民諮商同意權形同具文，最高行政法院的判決也失去意義。