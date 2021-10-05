快訊

打囤房！財政部首度針對「囤房大戶」查稅 影響1734人

法參議員李察明率團訪台 蔡英文將頒特種大綬卿雲勳章

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）將於明天率團訪問台灣，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎支持台灣的國際重要友人訪台，蔡英文總統預計將在10月7日上午於總統府內接見李察。蔡總統將頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰李察對台灣的支持及對促進台法友好關係的貢獻。

張惇涵表示，李察備受法國各界敬重，積極推動台法國會交流 ，尤其不畏打壓支持台灣的行動，讓台灣人民印象最為深刻。今年3月，李察領銜提出「支持台灣參與國際組織工作之決議案」 ，促成法國參議院無異議通過決議案，這也是法國參議院首度通過友我決議案。

張惇涵表示，李察是台灣的老朋友，此行是李察繼2015年、2018年後，第三度訪台，總統府誠摯歡迎李察再次造訪台灣。而此次訪問團另包括友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等4位跨黨派參議員及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout），總統府也由衷感謝法國國會跨黨派展現對台灣的堅定友誼。

張惇涵亦指出，近日相繼有澳洲、法國等重要國際友人訪台，這也是「世界加台灣好友」的具體行動展現。期待透過更多的交流，讓台灣與理念相近的國家，持續深化民主夥伴的友好連結，持續深化各項領域的合作夥伴關係。

法國 總統府發言人 張惇涵

延伸閱讀

「挖眼案」社會爆怒 趙少康： 總統只關注IG追蹤人數

蔡英文IG邀粉絲提問 民眾黨拋4問題嗆「不要閃躲」

孫大千：中華民國已變成蔡英文欺騙中間選民選票的工具

「口譯哥」披湧言會戰袍選議員 這動作得罪蔡英文

相關新聞

澳洲前總理艾伯特今抵台 8日玉山論壇將與蔡英文同台

澳洲前總理艾伯特（The Hon. Tony Abbott）今天抵達台灣訪問，將於10月8日出席「玉山論壇」。總統府發言...

影／國民女婿好歌喉曝光 羅一鈞3年前唱「國恩家慶」驚艷眾人

雙十國慶在即，領唱國歌的6名各領域代表中，包括「國民女婿」之稱的醫療應變組副組長羅一鈞。指揮官陳時中今於記者會表示，羅一...

蔡英文國慶前投書美期刊 「台灣如果落入中國手中將是一場災難 」

美國雙月期刊《外交事務》雜誌（Foreign Affairs）周二出版的最新一期刊登了蔡英文撰寫的文章。這位台灣總統發出警告，若台灣淪陷，將是區域和平以及民主聯盟體系的災難...

艾波特敏感時機來訪 學者：彰顯澳洲高度關注台海

澳洲前總理艾波特今天訪台。國際關係學者黃恩浩分析，共機近日大規模擾台，在台海局勢相對緊張下，艾波特願意來訪，政治意涵重大...

返台參選蔡總統不開心？趙怡翔直球對決駁匿名放話

駐美代表處政治組前組長、口譯哥趙怡翔日前宣布投入台北市大安文山區議員選舉，不過傳出趙沒有告知就回台準備參選，讓蔡總統不太...

亞泥遭撤銷礦業權展延仍可挖礦 時力籲速修法終結爽挖

亞泥新城山礦場礦業權展延日前遭法院撤銷，但依礦業法規定，亞泥只是回到「申請中」的狀態，仍可持續挖礦。時代力量立法院黨團今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。