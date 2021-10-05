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打囤房！財政部首度針對「囤房大戶」查稅 影響1734人

臉書演算法恐影響心理、言論自由 綠委籲成立監督單位

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委江永昌。本報系資料照片
民進黨立委江永昌。本報系資料照片

據外媒報導，一名揭露臉書文件的「吹哨人」聲稱臉書早知旗下產品在助長仇恨並傷害兒童心理健康，並指控臉書「把利益置於安全之上」，民進黨立委江永昌今表示，對於臉書演算法恐對使用者心理健康及言論自由造成影響，數位發展部應成立演算法監督專責單位，針對社群平台所使用的各類演算法進行監督、審核。

江永昌指出，社交軟體與民眾日常生活的結合越來越緊密，其中臉書在台灣是最大的社群平台之一，每一位台灣人可能都有臉書帳號，但臉書上資訊既多且亂，民眾並不完全清楚每一條訊息在臉書平台上的優先序位認定、以及動態牆上的訊息是如何被演算法推播。

江永昌表示，近來也常聽到大家開玩笑的說自己「被祖」，亦即被臉書公司禁止發言，當相關案例越來越多的時候，臉書的演算法無可避免的會影響民眾的言論自由，對臉書演算法的監督機制則顯得愈發重要。

江永昌主張，針對臉書、IG等社群平台，數位發展部應成立演算法監督專責單位，針對社群平台所使用的各類演算法進行監督、審核；並將演算法的運作方式、所造成的影響等內容，公布給大眾知道。「當社群平台與民眾生活連結越來越緊密時，來自政府的管制力量就越來越重要」。

數位發展部 台灣人 民進黨

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