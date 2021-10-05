赴日本參議院演講談CPTPP 謝長廷：台加入「台日雙贏」
駐日代表謝長廷今天應日本國會次團體「紡絆會」之邀，赴參議院談加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），他說，台灣能夠加入CPTPP，對台日來説雙贏的事。
謝長廷在臉書發文指出，今天應日本國會次團體「紡絆會」之邀，赴參議院做簡單演講，講題是「從台日百年之絆，展望加盟CPTPP 」。
謝長廷強調，台灣跟日本雖然沒有正式外交關係，但雙方的關係卻是前所未有的良好狀態，這是民間累積一百年的交流和互動而來的成果，現在台灣和日本在安全上已經是命運共同體的鄰國，在經濟上則是共享民主自由普世價值的信頼夥伴。
謝長廷說，「台灣能夠加入CPTPP 對台日來説雙贏的事」，就如同今天紡絆會共同代表山谷惠理子議員所說的，希望在日本主席國期間，能夠對台灣加入一事打好基礎，這也是台灣的期待。
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