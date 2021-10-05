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「挖眼案」社會爆怒 趙少康： 總統只關注IG追蹤人數

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
中廣董事長趙少康。圖／取自趙少康臉書
中廣董事長趙少康。圖／取自趙少康臉書

屏東「挖眼案」向上延燒，中廣董事長趙少康今天在臉書貼文，為屏東挖眼案不平，他質疑蔡英文總統的社會安全網，為什麼這張網總是接不住？屏東挖眼案震驚社會，蔡英文選擇漠視、不再承諾任何事、沒有任何道歉，蔡總統只關注自己的IG追蹤數是否突破90萬人，真是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

趙少康指出，2016年，蔡英文說，「我的責任，就是讓每一個可能掉出這張網外的邊緣人，都可以被這張網接住」。四年後，社工人力依舊短缺，面對薪資待遇過低，副總統賴清德在行政院長任內曾呼籲社工做功德，我們以為改革的時間不夠，所以忍了。

2020年，蔡英文總統在就職典禮還是說，「新政府會用最嚴肅的態度和行動來面對」。但是從小燈泡事件、桃園公園隨機殺人事件、牙醫割喉案、華山草原分屍案、鐵路殺警案、王秉華隨機殺人事件、高雄地檢隨機殺人案，直到去年的大馬女學生台南遇害事件，台南市長黃偉哲還能信誓旦旦的說「只有兩盞路燈不亮」，引起全民激憤。民眾開始懷疑，5年過去了，蔡英文及民進黨政府到底做了什麼？

趙少康表示，到了上周，屏東挖眼案震驚社會，很多人不敢相信是發生在台灣的真實事件，加害者甚至宣稱自己因為精神病，政府沒辦法關他，加害者自恃將無罪，毀了青春年華女店員的人生，何其諷刺？

他質疑，這一次，蔡英文選擇漠視、不再承諾任何事、沒有任何道歉，甚至連最敷衍的「蔡英文小卡」及「緊盯改革新聞稿」也不發了，社會悲愴之時，蔡英文總統只關注自己的IG追蹤數是否突破90萬人，應該如何大肆慶祝，真是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

趙少康指出，人民的悲傷憤怒、人民的倉皇無助，蔡英文聽見了嗎？不捨的民眾自發性捐款，希望撫慰受害者身心，不只是人性的展現，更是在社會安全網破洞補不起來的此時，對蔡英文瀆職的荒唐行徑，做出的最大控訴。

他表示，人民已經不再相信這個政府。在政府遠離民眾、不作為、傲慢、失能時，戰鬥藍立委、議員紛紛捐出一日所得，希望盡自己棉薄之力，撫平傷者的驚恐，提醒蔡政府還有大洞要補，時隔5年5個多月破網依然在補，文青口號不能治國。

蔡英文 隨機殺人事件 屏東 趙少康 捐款

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