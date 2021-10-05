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澳洲前總理艾伯特今抵台 8日玉山論壇將與蔡英文同台

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）（最前排右）今天下午搭乘新加坡航空SQ-876班機抵達桃園國際機場，下機後在外交人員的陪同下進行檢疫及禮遇通關。記者季相儒／攝影
澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）（最前排右）今天下午搭乘新加坡航空SQ-876班機抵達桃園國際機場，下機後在外交人員的陪同下進行檢疫及禮遇通關。記者季相儒／攝影

澳洲前總理艾伯特（The Hon. Tony Abbott）今天抵達台灣訪問，將於10月8日出席「玉山論壇」。總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎堅定支持台灣的國際重要友人訪台，蔡英文總統預計將在10月7日上午於總統府內接見艾伯特前總理。

張惇涵表示，曾於2013年至2015年擔任澳洲總理的艾伯特，近年多次為台灣發聲，並公開對於台澳洽簽「經濟合作協定（ECA）」及我國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」表達支持之意。蔡總統除了在10月7日於總統府內接見艾伯特外，兩人也都將出席10月8日舉行的「玉山論壇」。

張惇涵表示，台澳是共享民主、自由、人權等普世價值的民主夥伴，透過這次艾伯特的訪台，台澳之間可望就印太地區的合作夥伴關係，有更進一步的經驗分享與對話交流。

張惇涵表示，對於堅定支持台灣的國際重要友人訪台，總統府表達誠摯歡迎，並期待此行能讓台澳在既有良好基礎上，進一步深化合作夥伴關係。

總統府發言人 張惇涵

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