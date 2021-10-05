【重磅快評】AZ預約讓市民氣兩次 柯文哲被嗆只是剛好

第10輪AZ疫苗第二劑昨天開放預約，台北市開出7萬多劑名額迅速額滿，有人只好跑到新北市預約。民進黨前秘書長羅文嘉在臉書嗆市長柯文哲「真是夠了！把自己管好又那麼難嗎？」議員更指柯根本是在跟市民玩魷魚遊戲；市府發言人回擊，昨天預約額滿後再加開3萬名，「疫苗限量」的說法誤導民眾。話雖如此，但市民跨界預約是事實，北市應變仍有檢討必要。

北市開出疫苗預約名額速額滿，造成部分市民預約不到，只能跑到新北預約，民進黨前秘書長羅文嘉跳出來大嗆市長柯文哲。羅文嘉沉寂多時，此際出手，讓整起事件更引發關注。

羅文嘉說，他十點不到就在電腦前守候，11點多上線成功，不敢相信全市接種醫院診所全部額滿，最後只能到新北完成預約，傍晚得知中央提供的疫苗是12萬劑，北市卻只開放7.2萬劑，不了解扣住4.8萬劑是要幹嘛？北市議員許淑華則質疑柯文哲把人民安全當魷魚遊戲，疫苗限量讓市民有很大的生存恐懼，僅不到一天的時間預約名額全滿，許多接種滿十週以上的民眾很焦急，只好到外縣市預約。

政府的疫苗政策造成漫天民怨，中央要負較大的責任，畢竟疫苗採購、分配是由中央主導；但是安排接種則是地方政府責無旁貸，稍有不慎，民怨一來，可不分你是藍是綠、中央或地方，這次第10輪AZ疫苗第二劑開放預約，北市府就失之大意，遭人詬病也就只能認了。

按照羅文嘉的說法，昨天上午10點開放預約後，一個多小時後就名額已滿，以致於有市民（包括羅文嘉自己）到新北預約，北市副市長蔡炳坤直到下午防疫因應記者會仍搞不清楚狀況，還說這次北市開出7萬2880劑的量能，數量應該是足夠的，市民朋友現在還是可以上網預約...，但被同僚提醒，才趕緊補充說，AZ疫苗預約已經全滿，「讓我很驚訝」，已經緊急跟中央討論，將盡快協調、加開量能，讓大家可以預約施打。

從蔡炳坤的反應，可見市府事先研判失準，僅以過去的經驗預判民眾施打意願只有6至7成，以致開放名額不足；狀況發生變化後，高層並未立即掌握，延誤處理先機，致使部分市民擔心打不到第二劑而跑到新北市預約，心裡自然有氣，在預訋好之後才知道原來市府手上還有4.8萬劑，這不擺明要讓跨界預約的市民再氣一次嗎？

柯市長常砲轟中央，有時打到要害，有時則未必，七月間他批中央系統太慢，導致7萬劑莫德納即將過期，引起各界關注，結果指揮中心一查確實其事，但全台以台北市剩超過1萬劑為最多，柯市長被倒打一耙；這次疫苗預約預估失準，引發市民焦慮越界預約，副市長說要緊急跟中央討論，盡快協調加開量能，其實疫苗就在市府手上，根本毋須討論，這又被看出了破綻。