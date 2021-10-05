美台國防工業會議將登場 國民黨人士：絕不缺席

美台國防工業會議將於10日至12日在維吉尼亞州舉行，我政府與產業代表以疫情考量為由不赴美，原規畫率團前往的國民黨前主席江啟臣也決定不出席；國民黨人士今表示，黨主席朱立倫上任，立即指派兩位人士代表國民黨全程參加。

美台國防工業會議排定11日中午國民黨代表發表主題演講，國民黨人士透露，將由美國德州山姆休斯頓大學政治系助理教授翁履中代表國民黨發表演講，另曾任國安局駐美特派的田在勱也將代表國民黨出席，為會議與談人之一。

黨內人士說，朱立倫今天上任，立即指派由田在勱與翁履中代表國民黨全程參加，「絕不缺席」，將參與會議，並廣泛與美國政府及國防產業交流、交換意見。

該人士表示，國民黨在朱立倫領導之下，加強對美溝通與交流是既定努力的目標與方向。

根據主辦單位美台商會公布的議程等資訊，田在勱在講者名單上，但未註明代表國民黨；而國民黨主題演講僅列代表，未寫出人名。

之前有報導指國安高層下令政府與產業代表不出席今年美台國防工業會議，國防部日前表示，相關報導不實，國防部基於疫情考量，8月下旬即決定由駐美軍事代表團派員出席。

江啟臣原規畫赴美參加美台國防工業會議，但近日取消赴美行，改由專家學者出席，表示相關事宜已與朱立倫團隊交接。