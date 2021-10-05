藍委批換LOGO花490萬 監察院：提升對外新形象

監察院今年適逢創院90周年，換上磚紅色的新LOGO，盼帶來新氣象，但遭國民黨立委質疑「國家人權委員會」有近600萬預算遭挪用到監察院，其中250萬元用在新LOGO設計，且監察院的新視覺設計總共耗費490萬元。監察院今天回應，藉由簡潔、可識性高的設計，創造嶄新符號記憶，提升監察院對外新形象及新氣象。

監察院表示，監察院「總體識別設計及製作案」依據政府採購法辦理公開評選，盼透過專業設計團隊整體規劃及設計，完善監察院對外識別形象之專業度及親民度。全案包括監察院LOGO、延伸之事務用品及傳播用品等設計與製作，如職權簡介（中、英、日、西四種語言）、古蹟意象摺頁（中、英、日、西四種語言）、監察院（含國家人權委員會）簡介影片（大眾版及兒童版）等。

監察院說，監察院近期更換新款LOGO，期藉由簡潔、可識性高的設計，創造嶄新符號記憶，提升監察院對外新形象及新氣象。LOGO設計意象包含三個關鍵概念，分別為「百年風貌」、「與民交流與專業把關」及「時代精神及轉型更迭」，以極簡易記的形態，因應當代美學與符號溝通訊息氛圍，著重整體和諧及平衡，重新詮釋監察院的核心精神。

監察院表示，透過總體識別設計案，呈現守護人權、為公義把關、落實人權促進及保障、回應人民期待等理念，亦包含監察職權及人權業務概況、未來蛻變與展望等，以利各界瞭解我國人權保障成果及各項工作概況。