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六英雄領唱雙十國歌 羅一鈞、羅嘉翊入列

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
立法院院長游錫堃強調，未來要與各民主國家結成好友。（內政部提供）
立法院院長游錫堃強調，未來要與各民主國家結成好友。（內政部提供）

台灣將在疫情下以實體與線上活動慶祝雙十國慶，從大典、煙火到晚會樣樣不缺，且被稱為「國民女婿」的指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、2020 東奧跆拳道銅牌得主羅嘉翊也將領唱國歌。立法院院長游錫堃說，希望透過國慶活動向民眾傳達我方與各國齊心抗疫的理念。

今年的國慶活動採實體與線上並行，場場都有線上直播。國慶大典除外界矚目的超巨幅國旗外，還有羅一鈞、羅嘉翊等六位「各界英雄代表」領唱國歌，並由 Shenai 原住民合唱團獻唱抗議名曲「手牽手」，東奧英雄車隊也將在主題遊行表演登場。

游錫堃表示，很多國家在疫情下不得不將國慶活動改為線上或停辦，但台灣卻能連續五天加零、比照往年舉辦實體活動，要對所有醫護、防疫人員致謝，而今年以「民主大聯盟、世界加好友」為主題，其中民主大聯盟是「以自由民主為核心價值的有邦交或無邦交國家，基於政治理念與國際利益，彼此間雖未訂定國際盟約，但主動互相幫助、互相扶持、協助渡過各種難關的『無條約聯盟』。」

他也大大肯定台灣去年的「Taiwan Can Help」對外贈送口罩的行動，並強調今年各國陸續回贈疫苗、立陶宛與索馬利亞等國願意為我方在國際會議上發聲，就是彼此扶持、互助的最好例證，且台灣已經是國際社會上不可或缺的成員，與美日兩國關係也已明顯深化。

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國慶 疫情 國歌

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