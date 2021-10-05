快訊

諾貝爾物理獎揭曉 日德義3學者獲獎

沒預約到第二劑長者別慌 北市7醫院開設「AZ特別門診」

沒礦權還能挖礦？ 時代力量籲修礦業法

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
時代力量立委邱顯智、王婉諭與陳椒華5日呼籲蔡政府儘速提出《礦業法》修正草案。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
時代力量立委邱顯智、王婉諭與陳椒華5日呼籲蔡政府儘速提出《礦業法》修正草案。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「最高法院已判決亞泥不能挖礦，經濟部卻還允許亞泥開挖，礦業法要趕快修正！」時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華5日召開記者會，呼籲行政院儘速依照最高法院定讞判決，提出《礦業法》修正草案，否則最高法院雖停止展延亞泥礦權，亞泥卻還可以繼續挖礦！

礦權不能一直展延

王婉諭說，最高法院近日判決定讞，取消亞泥展延礦權的行政處分，但經濟部礦業局卻說，亞泥在重新申請礦權之前還是可以繼續開挖，這樣的法律非常需要檢討。蔡總統立院第9屆曾在「看見台灣」導演齊柏林的告別式上說要修正礦業法，但如今無論立院與政院都沒有動靜。

她不滿指出，礦業法在立院第9屆已經經過11次審查、4次黨團協商，但最後法案卻遭到擱置，未進入表決；到了本次會期，政院至今都未送修法版本，而立院的經濟委員會也沒有要實質討論的意思。王婉諭直言，礦業法多數條文已經有共識，最高法院也針對爭點進行裁決，行政、立法部門都要儘速行動才是。

蔡總統需遵守承諾

同黨立委邱顯智也說，最高行政法院已經判決，原住民族基本法第21條適用於在礦權展延申請的，因此礦權在重新申請時，必須經過原住民諮商與環評同意，才能繼續展延，而且不能先申請後補件，否則就是對原住民族的不尊重。邱顯智說，行政院與立法院都必須依據判決修改法律。

時力立委陳椒華則表示，礦業法31條居然允許有礦區沒有探礦時，礦權可以繼續展延，因此希望在礦權展延的霸王條款、第31條等法律，以過去協商的基礎進行修正；若一直不修法，亞泥就可以毫無限制地繼續挖下去，且蔡總統多次承諾要修法，希望不要再跳票了。

【更多精采內容，詳見

礦業法 邱顯智

延伸閱讀

國民黨團阻議事有成？蘇貞昌施政報告過關、總質詢重來

影／時力批亞泥違法爽挖 籲政院提「礦業法」修法草案

國會番外戰國民黨時力互槓 邱顯智：不讀書也不讓人讀

影／院會前朝野協商 陳玉珍、邱顯智議場前互嗆

相關新聞

國民女婿好歌喉曝光 羅一鈞3年前唱「國恩家慶」驚艷眾人

雙十國慶在即，領唱國歌的6名各領域代表中，包括「國民女婿」之稱的醫療應變組副組長羅一鈞。指揮官陳時中今於記者會表示，羅一...

蔡英文投書美刊：共機天天侵擾 我方兩岸立場始終如一

蔡英文總統於美國「外交事務」雙月刊撰文分享我國民主之路，總統府今天公布中譯內容，她提到，台灣已準備好成為全球良善力量；她...

「挖眼案」社會爆怒 趙少康： 總統只關注IG追蹤人數

屏東「挖眼案」向上延燒，中廣董事長趙少康今天在臉書貼文，為屏東挖眼案不平，他質疑蔡英文總統的社會安全網，為什麼這張網總是...

蔡總統：和美國達成協議 強化在拉美東南亞合作

總統蔡英文指出，政府致力推動台灣成為新的區域「高階製造中心」，鞏固台灣在全球供應鏈的地位，並與美國達成協議，強化在拉丁美...

澳洲前總理艾伯特今抵台 8日玉山論壇將與蔡英文同台

澳洲前總理艾伯特（The Hon. Tony Abbott）今天抵達台灣訪問，將於10月8日出席「玉山論壇」。總統府發言...

【重磅快評】AZ預約讓市民氣兩次 柯文哲被嗆只是剛好

第10輪AZ疫苗第二劑昨天開放預約，台北市開出7萬多劑名額迅速額滿，有人只好跑到新北市預約。民進黨前秘書長羅文嘉在臉書嗆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。