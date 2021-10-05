沒礦權還能挖礦？ 時代力量籲修礦業法

「最高法院已判決亞泥不能挖礦，經濟部卻還允許亞泥開挖，礦業法要趕快修正！」時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華5日召開記者會，呼籲行政院儘速依照最高法院定讞判決，提出《礦業法》修正草案，否則最高法院雖停止展延亞泥礦權，亞泥卻還可以繼續挖礦！

礦權不能一直展延

王婉諭說，最高法院近日判決定讞，取消亞泥展延礦權的行政處分，但經濟部礦業局卻說，亞泥在重新申請礦權之前還是可以繼續開挖，這樣的法律非常需要檢討。蔡總統立院第9屆曾在「看見台灣」導演齊柏林的告別式上說要修正礦業法，但如今無論立院與政院都沒有動靜。

她不滿指出，礦業法在立院第9屆已經經過11次審查、4次黨團協商，但最後法案卻遭到擱置，未進入表決；到了本次會期，政院至今都未送修法版本，而立院的經濟委員會也沒有要實質討論的意思。王婉諭直言，礦業法多數條文已經有共識，最高法院也針對爭點進行裁決，行政、立法部門都要儘速行動才是。

蔡總統需遵守承諾

同黨立委邱顯智也說，最高行政法院已經判決，原住民族基本法第21條適用於在礦權展延申請的，因此礦權在重新申請時，必須經過原住民諮商與環評同意，才能繼續展延，而且不能先申請後補件，否則就是對原住民族的不尊重。邱顯智說，行政院與立法院都必須依據判決修改法律。

時力立委陳椒華則表示，礦業法31條居然允許有礦區沒有探礦時，礦權可以繼續展延，因此希望在礦權展延的霸王條款、第31條等法律，以過去協商的基礎進行修正；若一直不修法，亞泥就可以毫無限制地繼續挖下去，且蔡總統多次承諾要修法，希望不要再跳票了。

【更多精采內容，詳見 】