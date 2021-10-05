陳柏惟反罷免扮落淚哀兵 顏寬恒陣營：真的有效

台中市2選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免案投票將於23日登場，藍營將此視為國民黨新主席朱立倫上任後的第一戰，綠營中部共主的立法院副院長蔡其昌則出面力挺黨友陳柏惟，兩軍展開正面對決。陳柏惟採取哀兵姿態，在每一場記者會以「抹黑、攻擊，全家打一人」訴求反罷免。

前立委顏寬恒於9月8日宣布，以義工身分參與罷免團體的活動，旗下罷免志工團隊發言人楊至庭對於陳柏惟近來接受媒體採訪及公開活動，均以落淚、被打壓、抹黑等哀兵姿態做為訴求表示：「是真的有效！」他聽到不少阿姨、叔叔的聲音，包括「就讓他把這四年做完」、「下次不要選他就好」、「不是只剩下兩年多嗎」等語。

楊至庭回應表示，為何全台灣有113席立委，偏偏是他陳柏惟要被罷免？陳柏惟問政的不負責任態度、參與活動動輒與人對嗆的強勢傲慢，在在都不是一個民意代表應有的高度。楊強調，不能再利用選民的善良，讓他繼續危害下去。

根據中部地區觀察政治局勢的人士表示，對於這次罷免投票，綠營部分蔡其昌有高度民意基礎，不怕被拖累，不過出來挺陳柏惟時，還是清楚表明「這是民進黨中央的決策」，意在指不論結果為何，都是「黨的指示」；至於民進黨立委何欣純，由於她也有意與蔡其昌共同角逐下屆台中市長，為維護羽翼，她的態度趨於低調保守。

而藍營方面，包括新舊主席朱立倫、江啟臣和前立委顏寬恒，均全面攻擊、展開一波波罷免活動，而台中市長盧秀燕可能要為下一屆市長選舉鋪路，因此沒有在這次風頭浪尖上出頭。

此外，地方人士對於陳柏惟與國防部長邱國正因「台語質詢」罵邱「鴨霸」，隔天出面道歉說「只是卑微的希望我能使用台語進行質」、「抱歉造成不必要的誤會」一事，也感到很驚訝，因為陳柏惟上任以來，一向姿態頗高、為人詬病，這次首次為自己的態度低下頭道歉，顯然真的產生危機意識。

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