刪Q罷免激戰台中綠委挺陳柏惟 王浩宇冷處理

台中的民進黨立委面對基進黨立委陳柏惟的罷免案，都發文支持3Q！23日將舉行陳柏惟罷免投票，目前民調呈現拉鋸，但對比起罷免前桃園市議員王浩宇的冷處理，許多綠委都對陳柏惟表達支持，台中綠委何欣純、蔡其昌、莊競程、張廖萬堅與黃國書都呼籲民眾，投下反對罷免票。

綠營放生3Q

台中第2選區立委陳柏惟的罷免投票案將於23日舉行，依據TVBS最新民調，目前同意罷免的民眾約有52.1%，經計算後同意罷免者相當於選區內30%的民眾支持，已經高於選罷法的25%門檻，而其他民調也呈現拉鋸的狀態。

由於陳柏惟是由民進黨禮讓與時任立委顏寬恒競選，加上民進黨執政期間曾面臨罷免民進黨中壢市議員王浩宇與親綠的無黨籍高雄市議員黃捷，因此外界相當關注民進黨對於「刪Q罷免（陳柏惟綽號3Q哥）」的態度。對此，民進黨籍的立院副院長、也是台中立委的蔡其昌近來就展現積極相挺的態度。

台中綠委齊心幫3Q

他先在顏寬恒9月初宣布擔任罷免義工時，發文相挺陳柏惟指出，3Q是他看過的政治新手中，少見令人感動的年輕人，也許他沒有龐大的地方組織支撐，但他的努力，相信沒有違背投給他每一票的海線鄉親；4日在立院時，蔡其昌受訪時也說，陳柏惟每日辛苦奔波問政，罷免他是很不厚道的事情。

綠委何欣純在9月13日也發文說，她常常看見陳柏惟在國會審法案、審預算與地方會勘的身影，認真打拼的3Q哥是立院共同守護自由民主價值、愛台灣的好夥伴，鄉親們都看在眼裡；綠委張廖萬堅在9月10日發文說，3Q上任以來的質詢率與出席率是100%，是會說話、會做事的好立委。

綠委黃國書則強調，面對中國文攻武嚇，3Q堅定的捍衛台灣主權，為了台灣的民主自由始終站在第一線，立法院不能沒有3Q戰將，並批評國民黨對3Q發動報復性罷免，以莫須有的罪名指控，不僅扭曲民主還消耗社會巨大成本；新科綠委莊競程也為3Q抱不平說，一個問政優秀的好立委，不應該被罷免。

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