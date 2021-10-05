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北流無障礙席視野遭遮蔽 監察院糾正文化部、北市府

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
監察院指出，台北流行音樂中心將21席固定輪椅席位全設在2樓座位區最後一排，視線受3樓底板遮蔽，未能達成無障礙環境建構與文化平權，通過糾正台北市政府、文化部。（監察院提供）中央社
監察院指出，台北流行音樂中心將21席固定輪椅席位全設在2樓座位區最後一排，視線受3樓底板遮蔽，未能達成無障礙環境建構與文化平權，通過糾正台北市政府、文化部。（監察院提供）中央社

監察院針對台北流行音樂中心無障礙席視野遭遮蔽、未符合分散式原則之設計缺失，通過糾正文化部與台北市政府，並要求立即改善。另有關制度面問題，責成內政部營建署與行政院公共工程委員會，檢討相關規範及圖表，往後政府重大工程必須將視線檢討圖及共融式設計納入設計評分項目。

監察院今天表示，台北流行音樂中心自93年起耗資超過60億元興建，設有3473個固定座位，卻將21個無障礙席集中設置於2樓最後一排，導致視野遭到3樓底板遮蔽。109年8月開幕後經媒體揭露、身心障礙團體抗議，相關單位卻未積極改善無障礙席設置問題，長期關注無障礙環境的監察委員王榮璋、林盛豐因而申請自動調查。

王榮璋表示，經過實地履勘與約詢相關單位，確認北流無障礙席之設計缺失，關鍵在於基本設計與細部設計階段，皆未針對無障礙席進行檢討與核定。甚至發現台北市建管處103年核定的無障礙設施說明書，其內容與使用執照、目前現況都不符合。顯示相關單位嚴重忽視無障礙席的設計，明顯違反憲法、憲法增修條文與身心障礙者權益保障法等相關法律規定，亦不符聯合國身心障礙者權利公約強調的平權精神。

監院表示，北流開幕啟用之後，台北市政府因應2樓無障礙席視野不佳的批評，主動提出將於1樓搖滾區彈性設置無障礙席。但經兩位監委現場勘查，並詢問該場地之逃生避難計畫及演練測試，發現彈性無障礙席的設置非但於法無據，甚至有妨礙觀眾逃生避難的疑慮。尤其台北市政府聲稱緊急情況發生時，現場服務人員會以廣播方式要求其他觀眾原地等待，讓輪椅使用者優先離場後再移動之規劃，實際上台北市政府從未邀請身心障礙者參與消防逃生演練；內政部消防署亦表示如此規劃前所未聞，恐怕國際間也無此種作法。

王榮璋強調，台北流行音樂中心是政府歷經20多年、耗資60餘億元打造的國際級表演場地，理應考量身心障礙者平等參與的權利，並應符合聯合國身心障礙者權利公約揭示的平等不歧視、無障礙及可近性、合理調整等重要原則。文化部與台北市政府若只以票價優惠來回應外界質疑，而非徹底謀求硬體改善方式，文化平權之政策目標恐將流於空談。兩位委員也希望往後政府重大工程能借鏡北流案例，從基本設計、細部設計等階段就要重視無障礙席的位置與視線等設計，而非只符合席次數量。

高雄流行音樂中心 監察院 文化部

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