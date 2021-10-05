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共機頻擾台引美關切 外交部：台美加強合作促印太和平

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部例行線上說明會直播畫面
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部例行線上說明會直播畫面

共機近日大規模擾台，美國拜登政府連日喊話，敦促北京停止軍事施壓；我外交部今表示，面對北京威脅，台美維持密切且順暢的溝通管道，並分享相關資訊，我方也將持續加強與美國等國合作，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）4日表示，美國關切中國大陸在台灣附近的挑釁軍事行動，指其破壞區域和平穩定，增加誤判風險；莎奇並說，美方透過外交管道，公開及私下均清楚表達對中華人民共和國施壓台灣的關切。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美方「強烈敦促」北京停止以軍事、外交與經濟手段施壓及脅迫台灣。

我外交部發言人歐江安今指出，對於拜登政府連日公開關切中國政府軍事挑釁行徑，並且重申美方對台灣堅如磐石的承諾，再次表達由衷感謝。

歐江安說，近期中國軍機連日擴大侵擾台灣的「防空識別區」（ADIZ），已引起美國及澳洲等區域國家的嚴正關切，認為中方已破壞區域和平與穩定現狀，升高緊張情勢。

歐江安表示，面對中國的威脅，台美一貫維持密切且順暢的溝通管道，分享相關資訊，我國政府並持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度；我也將持續加強與美國及其他理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

美國 北京 外交部

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56共機擾台 美國務院：強烈敦促北京停止施壓台灣

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