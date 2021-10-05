【重磅快評】挖眼案民怨炸鍋 蔡英文潘孟安只忙當網紅

屏東日前發生駭人聽聞的挖眼案，一名患有思覺失調的男子只因不滿超商女店員多次提醒戴口罩，竟徒手挖店員的眼球，連她的鼻梁都被打斷。事件爆出快一周，相對於民間的持續送暖，原本該給縣民一個安居樂業環境的屏東縣長潘孟安，還有承諾要建構社會安全網的蔡總統卻冷漠以對。原來他們正忙著在當網紅、發臉書宣揚政績，放在第一位永遠是自己的粉絲數跟觸及率，難怪民怨沸騰，臉書被灌爆也是剛好而已。

這起挖眼案是在上月26日發生，卻是在三天後外界才獲知。上月29日一大早超商監視器畫面曝光，網路立刻沸騰，當天上午潘孟安臉書發文卻是大談疫苗接種，直到民眾灌爆臉書，質疑他「還在午休嗎？」潘孟安才在下午出面表示對此感到遺憾並致歉，說會跟衛福部討論希望強化相關的收治法令。

然而，當各地民眾希望捐款給這位家境不好且將面對龐大醫藥費的無辜卻勇敢的少女，縣府卻搬出公益勸募法稱只有遇到重大災難或國際救援時才得公開勸募的規定，拒絕成立專戶。家屬只好公布少女的個人帳戶，讓家屬一方面在忙著照顧受傷少女還要分神處理捐款事宜，捐款民眾也得查證帳戶真偽。

但就在上月初，雲林發生一起才歷經喪夫之痛的單親幼教老師一家四口車禍，造成孩子2死1傷的重大傷亡，消息傳出後，許多善心人士紛紛表達捐款意願，縣府立刻協助成立專戶，社會處幫忙整理捐款事宜，讓面臨喪子之痛的幼教老師得以全心照顧倖存的孩子。類似的專戶作法過去許多縣市都有做過，只是要做不做而已，屏東縣政府卻是消極以對，也難怪民怨持續升溫。

縣府一路冷處理也就罷了，每天勤發臉書、哏圖的潘孟安也似乎忘了這位還在醫院接受顱顏重建手術、夜夜在恐懼中難以入眠的縣民，也未向縣民報告他為了補這社會漏洞網做了些什麼實質的事。真正惹怒民眾的是昨晚潘孟安最新的一篇貼文，內容在宣揚屏東寵物公園2.0落成，許多縣民在臉書底下洗版留言「狗比屏東人的眼睛重要嗎？就跟拜登的狗比台灣800條人命更讓人覺得遺憾是吧？」「寧可發廢文都不好好好處理挖眼案？」政治人物的冷漠與冷血竟可以到如此程度。

話說回來，潘孟安也不過有樣學樣。五年前，小燈泡事件發生後，寫了卡片承諾要把社會破洞補起來的蔡總統，挖眼案發生後，小燈泡媽媽、立委王婉諭在臉書第一時間就發文質疑「遺憾了然後呢？遲不修法的精神衛生法什麼時候才要補漏洞？」臉書更直接tag蔡總統，或許難以面對過往承諾跳票，蔡英文迄今未置一語。

那蔡總統在關心什麼呢？原來她關心的是她的IG追蹤數將破90萬了，前兩天發文要大家提問「90萬Q&A」，她會親自作答，這是Youtuber與粉絲常見的互動法，就跟之前太魯閣翻車事件頭七剛過，她卻只關心自己最近臉書觸及率太低，發哏圖教大家如何加入她的社群帳號，她在乎的永遠是網路影響力。

從潘孟安到蔡英文，讓人看到網紅治國、網紅治縣，就是這麼一回事，出了事，民眾只能自求多福。