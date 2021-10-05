蔡英文投書美刊：共機天天侵擾 我方兩岸立場始終如一

蔡英文總統於美國「外交事務」雙月刊撰文分享我國民主之路，總統府今天公布中譯內容，她提到，台灣已準備好成為全球良善力量；她也提到，北京當局從未放棄對台的野心，在中國人民解放軍幾乎天天侵擾的情況下，台灣在兩岸關係上的立場始終如一：「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進。」

蔡總統接受「外交事務（Foreign Affairs）」雙月刊邀請撰寫專文，以「台灣力爭民主之路—國際秩序變遷中的一股良善力量」為題，分享永不放棄、堅持民主的台灣模式，並強調儘管世界形勢艱鉅，台灣從未迴避挑戰，已經準備好成為全球良善的力量，在國際舞台上扮演與能力相符的角色。

蔡總統提到，在經歷疫情之後，現在，「威權體制更深信他們的治理模式比起民主制度更符合21世紀的需求，這也引發意識形態的角力，而台灣就處在這體制角力的要衝，有蓬勃民主和受西方影響的台灣，同時也受到中華文明的影響及亞洲傳統的形塑，其屹立不搖和持續繁榮，牴觸了中共的論調，也阻礙了中共稱霸區域的野心。」

蔡總統說，台灣的永不放棄，以及對民主的堅持，雖然被排除在國際組織之外，仍跨越阻礙，矢志做負責任的利害關係者。「我們的努力，終於激發其他國家重新評估，這個處於新的意識形態衝突前線的台灣所擁有的自由民主國家價值。隨著各國逐漸認清中共構成的威脅，也應了解與台灣合作的價值，並謹記，若台灣淪陷，將是區域和平及民主聯盟體系的災難，也意味著，在當今全球價值競賽中，威權主義較民主主義占上風。」

蔡總統說，印太是全球成長最快的區域，與21世紀的進程發展息息相關。印太區域的興起，在貿易、製造、研究和教育等各領域，提供許多機會，但也伴隨新的緊張情勢和體制的矛盾，如果處理不當，可能對國際安全和全球經濟造成重大影響。更強勢、自滿的威權主義興起，引發這些緊張局勢，並挑戰自二次大戰結束以來，自由民主秩序所界定的國際關係。

蔡總統表示，北京當局從未放棄對台的野心，中國軍事支出持續二位數的成長，在台海及周邊海域軍事擴張，北京當局這樣日漸強勢的姿態已取代其對和平解決爭端的承諾。2020年以來，中國人民解放軍的機艦在台海的活動明顯增多，幾乎天天侵入台灣南部的防空識別區，偶爾還會越過台海中線，貫穿台灣海峽中部，從日本周邊島嶼的東北方向，向西南延伸到香港。

蔡總統也表示，儘管情勢令人擔憂，台灣人民依然向全世界宣告，民主不容妥協。在中國人民解放軍幾乎天天侵擾的情況下，台灣在兩岸關係上的立場始終如一：「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」。也就是說，維護區域安全仍將是台灣整體政策的要務。就如2016年以來政府所一再重申，「只要在對等、不設政治前提的原則下，我們將持續以開放態度與北京當局展開對話。同時，台灣也投入必要資源，強化對北京當局的了解，以減少誤解和誤判的可能性，並有助於做出更精確的兩岸決策。我們期待能清楚瞭解外在環境的威脅及機會，以迎接挑戰。」

蔡總統說，台灣已進行一系列軍隊現代化和組織改造，以妥善因應現在和未來的挑戰。除了戰鬥機等傳統戰力，台灣也大量投資在不對稱戰力，包括移動式陸基反艦飛彈，並將於2022年成立「國防部全民防衛動員署」，此項軍事改革將確保訓練有素、裝備精良的後備戰力，能成為正規軍隊可靠的後援。這些行動都是為了提升台灣的自主整備度，展現台灣願意承擔責任的態度，「我們不會將安全夥伴的協助視為理所當然。」

蔡總統強調，台灣對區域安全的貢獻不止如此，也致力與周邊國家合作，防止東海、南海及台灣海峽爆發軍事衝突。台灣位處由日本北方至婆羅洲的第一島鏈，這條海上防線一旦遭武力破壞，將衝擊國際貿易，破壞整個西太平洋的穩定。台灣失守將不只是台灣人民的浩劫，也將瓦解70多年來得以維持和平、卓越經濟發展的安全架構。

蔡總統也說，台灣不求軍事對抗，希望與周邊國家在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存。「但是，如果我們的民主和生活方式遭受威脅，台灣必將竭盡全力捍衛自己。」