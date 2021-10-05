影／質疑國慶影片圖利廠商 立委：得標同底價金額有貓膩
外交部國慶影片將玉山主峰誤植為瑞士Appenzell山區，引發各界批評。民眾黨立委蔡壁如上午受訪時再度指出，「阿賴耶」2018年才設立登記，是資本額僅百萬元的小公司，但卻連續3年都只做外交部外包的業務，而且這次標案是147萬，剛好它的底價與跟決標價就是147萬，「會讓人家覺得，這是不是已經套好的？」
國民黨立委賴士葆也質疑，國慶短片其實揭發另一個案外案，為何得標廠商是新成立的公司，卻連續3年取得外交部的限制性標案，且決標跟底價的金額一模一樣，確實「有貓膩」。而且「這就是典型的圖利廠商」。賴士葆痛批，國慶影片出包還播出去了，這是丟臉丟到國際，而且沒有人把關，「可見吳釗燮的眼睛就是盯著怎麼樣刺激中國大陸，來換取他的官位的安穩，他沒有想其它的事情。」他也要外交部長吳釗燮好好的管一管外包廠商。
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