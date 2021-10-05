快訊

《天橋》製作人認「部分製作轉給陸公司」 千字文曝實情

屏東挖眼案女店員術後好轉 高雄長庚全額補助醫療費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被推選為國慶國歌領唱人 羅一鈞：會盡好本分領唱

聯合報 / 記者楊雅棠許政榆蕭羽耘／台北即時報導
雙十國慶在即，領唱國歌的6名各領域代表中，包括「國民女婿」之稱的醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
雙十國慶在即，領唱國歌的6名各領域代表中，包括「國民女婿」之稱的醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

雙十國慶在即，領唱國歌的6名各領域代表中，包括「國民女婿」之稱的醫療應變組副組長羅一鈞。今於指揮中心記者會被問及此事時，羅一鈞表示，榮幸代表年輕防疫夥伴到國慶大典唱歌，「我會盡好我本份，在我的職責，或國歌領唱上，帶給大家成功的、國歌的儀式。」

國慶籌備委員會今天上午舉行記者會，慶籌會秘書長陳宗彥受訪時透露，羅一鈞是經衛福部長陳時中推薦，代表防疫人員領唱國歌，他還向羅開玩笑稱，這幾天起床要練習發聲一下。

指揮官陳時中表示，記者都知道，羅一鈞本來就很會唱歌，第一次聽他唱歌，是三年前記者聯誼會，記者們很多人就起鬨要他唱歌。「當時我不認識羅一鈞，突然一個年輕人從後面一路唱上來，跳到台上，唱得非常好」。

羅一鈞則表示，當然覺得很榮幸，能在國慶大典代表中央地方防疫夥伴，這一群是幕後工作的螺絲釘們。他表示自己還有機會可到幕前說說話，但幕後還有很多到晚上半夜燈火通明的同仁辛苦在忙碌，地方也是，這是大家都不會在記者會看得見。

有幸代表這群防疫、很多是年輕夥伴，在國慶大典上唱歌，這是對我們防疫團隊，從中央到地方還有民間夥伴，應該都是國人肯定，感謝主辦單位願意接受推薦。

他也表示會盡好本份，在職責或國歌領唱上，帶給大家成功的、國歌的儀式。

而羅一鈞的歌聲到底如何？陳時中也承諾，防疫警戒降為一級時，「讓羅副在這裡唱歌給大家聽，大家比較愉快」。

國歌 國慶 記者會

延伸閱讀

機組員打第三劑疫苗？ 陳時中：還在觀察

雙十國慶國歌領唱 羅一鈞、羅嘉翎入列

影／紐西蘭認可22款疫苗含高端 陳時中：總是一個起頭

重症加護病房 指揮中心擬放寬長期住院病患探視

相關新聞

影／澳洲前總理艾波特今抵台 下機後並未發表談話

澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）今天下午搭乘新加坡航空SQ-876班機抵達桃園國際機場，飛機降落後停靠在D2停...

被推選為國慶國歌領唱人 羅一鈞：會盡好本分領唱

雙十國慶在即，領唱國歌的6名各領域代表中，包括「國民女婿」之稱的醫療應變組副組長羅一鈞。今於指揮中心記者會被問及此事時，...

蔡英文投書美刊：共機天天侵擾 我方兩岸立場始終如一

蔡英文總統於美國「外交事務」雙月刊撰文分享我國民主之路，總統府今天公布中譯內容，她提到，台灣已準備好成為全球良善力量；她...

共機頻擾台引美關切 外交部：台美加強合作促印太和平

共機近日大規模擾台，美國拜登政府連日喊話，敦促北京停止軍事施壓；我外交部今表示，面對北京威脅，台美維持密切且順暢的溝通管...

從小燈泡到屏東挖眼案 蔡總統有看見國人對社會安全網的焦慮嗎？

昨天網路社群上發起了捐款給屏東超商女店員的活動，該名女店員在工作時遭顧客暴力相向，不但臉部嚴重受傷，還有失明之虞。事件主角是我們每天都會接觸到的對象，民眾關注度極高，捐款行動快速在網路上串連，迄今沒有消退的跡象。...

【重磅快評】挖眼案民怨炸鍋 蔡英文潘孟安只忙當網紅

屏東日前發生駭人聽聞的挖眼案，一名患有思覺失調的男子只因不滿超商女店員多次提醒戴口罩，竟徒手挖店員的眼球，連她的鼻梁都被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。