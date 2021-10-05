被推選為國慶國歌領唱人 羅一鈞：會盡好本分領唱

雙十國慶在即，領唱國歌的6名各領域代表中，包括「國民女婿」之稱的醫療應變組副組長羅一鈞。今於指揮中心記者會被問及此事時，羅一鈞表示，榮幸代表年輕防疫夥伴到國慶大典唱歌，「我會盡好我本份，在我的職責，或國歌領唱上，帶給大家成功的、國歌的儀式。」

國慶籌備委員會今天上午舉行記者會，慶籌會秘書長陳宗彥受訪時透露，羅一鈞是經衛福部長陳時中推薦，代表防疫人員領唱國歌，他還向羅開玩笑稱，這幾天起床要練習發聲一下。

指揮官陳時中表示，記者都知道，羅一鈞本來就很會唱歌，第一次聽他唱歌，是三年前記者聯誼會，記者們很多人就起鬨要他唱歌。「當時我不認識羅一鈞，突然一個年輕人從後面一路唱上來，跳到台上，唱得非常好」。

羅一鈞則表示，當然覺得很榮幸，能在國慶大典代表中央地方防疫夥伴，這一群是幕後工作的螺絲釘們。他表示自己還有機會可到幕前說說話，但幕後還有很多到晚上半夜燈火通明的同仁辛苦在忙碌，地方也是，這是大家都不會在記者會看得見。

有幸代表這群防疫、很多是年輕夥伴，在國慶大典上唱歌，這是對我們防疫團隊，從中央到地方還有民間夥伴，應該都是國人肯定，感謝主辦單位願意接受推薦。

他也表示會盡好本份，在職責或國歌領唱上，帶給大家成功的、國歌的儀式。

而羅一鈞的歌聲到底如何？陳時中也承諾，防疫警戒降為一級時，「讓羅副在這裡唱歌給大家聽，大家比較愉快」。