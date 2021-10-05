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放寬防疫指引中央、地方漏接？ 指揮中心：時間到就開

聯合報 / 記者蕭羽耘楊雅棠許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

國內疫情趨緩，指揮中心鬆綁規範，像是用餐不一定要隔板，民眾也可以去KTV高歌，但雙北市府抱怨，許多指引指揮中心並未與地方討論。指揮官陳時中今天回應，中央公布指引，開放就是可以開，指引是一種指導性質，各地方主管單位，可根據管理必要，訂定或修改指引。

雙北批評中央放寬KTV指引，卻沒事先跟地方討論，無法在公布的同時，讓地方也同步。

陳時中說，雖然溝通有延遲，但時間到了應開就要開。先前說過，中秋疫情要觀察二周，9月27日就有先預告過，10月5日會開放相關單位，有一周讓大家反應的時間。

其中，也有修改相關規定，KTV本來是飲水，後來開放飲料，但沒開放酒精飲料。另外，昨天報告內容指出，要申請復業後才能開放，停業、副業營業執照，在9月27日宣布後，相關單位業者都可做準備。

這次餐飲也放寬不用隔板，雙北還在研擬是否跟進，餐飲業者認為無所適從。陳時中說，中央公布指引，開放就是可以開，指引是一種指導性質，各地方主管單位，可根據管理必要性訂定或修改指引。

陳時中 KTV

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