朱立倫指陳柏惟是3零立委 台灣基進：說謊的倫立刻道歉

國民黨主席朱立倫日前指台灣基進立委陳柏惟是立法院第三會期中零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，台灣基進今引述公督盟說法回擊，陳柏惟領銜主提了7項法案，朱引用假數據，惡意抹黑，「請說謊的倫立刻道歉」。

台灣基進引述公督盟今日記者會的說法指出，「朱立倫指控陳柏惟是三零，在第三會期零提案。但事實上這個會期陳柏惟領銜主提了7項法案，可見朱立倫說的並不是事實！但國民黨有三位委員在這個會期的領銜提案掛零，正好是三零！」

台灣基進表示，感謝公督盟釐清事實真相，「最大在野黨主席引用假資訊抹黑小黨立委」，陳柏惟是台灣基進黨在立法院的唯一一席立委，因為沒有黨團（黨團提案不需要經過15位委員連署），提出的每個案子都是一個委員一個委員拜託，「有沒有提案，所有立法院的委員都可以作證」。

台灣基進說，小黨沒有黨團資源挹注，但無論如何也會生出提案實踐理念，「結果國民黨擁有豐沛的黨政資源，竟然也有委員在法案會期提案數掛０？朱立倫主席不譴責自家委員，反而用自己家族做出的假資訊國會評鑑來抹黑小黨立委，根本食人夠夠、軟塗深掘。」

對於第三會期的公督盟評鑑，陳柏惟未入選優秀立委，台灣基進表示，國防外交委員會入選四名，陳柏惟第五名，以一名之差沒有入選，尊重評鑑結果，台灣基也說，公督盟指出陳柏惟委員會的評鑑數據全部高於平均，國民黨也不必見獵心喜，同委員會的委員沒有人成績比陳柏惟高，「至於某屆每年都待觀察的，更不用說」。