快訊

直播／本土連6天+0 今增7例境外確診、無死亡個案

四大媒體公會：媒體分潤應立法 不採基金會模式

蔡英文IG邀粉絲提問 民眾黨拋4問題嗆「不要閃躲」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨透過官方IG帳號 (tpp_fanpage) 傳私訊給蔡英文總統IG。圖／民眾黨提供
民眾黨透過官方IG帳號 (tpp_fanpage) 傳私訊給蔡英文總統IG。圖／民眾黨提供

蔡英文總統臉書日前宣布，IG粉絲追蹤人數將破90萬，開放粉絲私訊提問，蔡總統將拍成影片回覆。對此民眾黨表示，希望影片不要只有「會不會抱蔡想想睡覺」這類的生活提問，而是回覆過去一概已讀不回的民生問題，民眾黨也拋出四大問題，呼籲蔡英文有問必答，「直球對決，請不要閃躲」。

民眾黨指出，2016年「小燈泡」遭精障者當街割喉死亡，引爆社會反彈，蔡總統當時表示要強化教育、經濟安全及心理健康等層面，杜絕這類犯罪滋生，不過2019年又發生鐵路警察李承翰在嘉義車站遭刺死，日前屏東又發生驚世駭俗的「挖眼案」，社會安全網5年來還是千瘡百孔，「司法精神病房等各項加強社會安全網的機制，還要拖多久？」

對於屢傳破產的勞動基金，日前最新精算報告指出，勞保將在2026年宣告破產，民眾黨也詢問蔡總統，「年金改革中被遺忘的勞保，破產危機要如何解決？現在是以拖待變嗎？勞工是妳心裡最軟的一塊，還是等待收割的韭菜？」另外，蔡總統在齊柏林導演靈堂前曾承諾正視《礦業法》修法問題，但至今仍未實現，「請問蔡總統，齊柏林先生在天之靈，您敢對天發誓您有信守承諾？」

民眾黨也說，蔡總統甫當選時曾說過「沒有人需要為他的認同而道歉」，然而綠營側翼網軍一言不合就出征，抹黑潑髒水信手拈來，「蔡總統，您怎麼看放著您的漫畫圖像、被國際媒體認證的造謠粉專，至今仍然持續散播各種斷章取義的假消息與抹黑圖文，分化台灣社會？」

民眾黨呼籲，4大問題請蔡總統直球對決，不要再把民意塑膠，關心自己流量的同時，也請關注國家大事，「您的職位不只是網紅，而是乘載兩千三百萬人期待的總統」，期盼蔡總統能在QA影片中，逐條回覆台灣民眾的心中疑惑。

民眾黨 破產 蔡英文

延伸閱讀

孫大千：中華民國已變成蔡英文欺騙中間選民選票的工具

「口譯哥」披湧言會戰袍選議員 這動作得罪蔡英文

國慶總統府光雕展致敬百年藝術家 蔡英文明晚點燈

蔡英文論文案外案 彭文正怒告法官求償200萬並道歉

相關新聞

昨56架共機侵擾 民進黨譴責中共：印太地區麻煩製造者

中共解放軍連日入侵我國西南空域，昨天更有高達56架共機侵擾，創下國防部去年9月17日發布「即時軍事動態」迄今的單日新高紀...

挖眼案潘孟安臉書遭洗版 縣府今駁斥作為消極

屏東縣高樹鄉超商女店員上月底遭列管思覺失調患者挖眼攻擊，致顱顏骨折、雙眼嚴重受損，民眾激憤之餘，因漫長的復健需龐大醫療費...

蔡英文IG邀粉絲提問 民眾黨拋4問題嗆「不要閃躲」

蔡英文總統臉書日前宣布，IG粉絲追蹤人數將破90萬，開放粉絲私訊提問，蔡總統將拍成影片回覆。對此民眾黨表示，希望影片不要...

朱立倫接主席感謝大家再給他一次機會 誓言打敗民進黨

國民黨主席朱立倫今天正式上任，他在致詞中感謝大家給曾經失敗與挫折的他再一次的機會，面對鴨霸的民進黨，他一定要秉持戰鬥的精...

KTV禁飲食喝酒？餐廳卻能逐桌敬酒這標準「很瞎」

中央宣布KTV、桌遊麻將館等4大場館今天起開放，嘉義市政府表示已有不少KTV業者詢問，預計今天過半數都會繳交自我檢查表、...

外交部：今年首度與阿賴耶公司合作國慶影片

外交部委外製作國慶影片，因承包商阿賴耶電影公司誤植畫面，引發批評，外界也質疑阿賴耶公司專門承包外交部標案。外交部今天澄清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。