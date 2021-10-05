蔡英文IG邀粉絲提問 民眾黨拋4問題嗆「不要閃躲」

蔡英文總統臉書日前宣布，IG粉絲追蹤人數將破90萬，開放粉絲私訊提問，蔡總統將拍成影片回覆。對此民眾黨表示，希望影片不要只有「會不會抱蔡想想睡覺」這類的生活提問，而是回覆過去一概已讀不回的民生問題，民眾黨也拋出四大問題，呼籲蔡英文有問必答，「直球對決，請不要閃躲」。

民眾黨指出，2016年「小燈泡」遭精障者當街割喉死亡，引爆社會反彈，蔡總統當時表示要強化教育、經濟安全及心理健康等層面，杜絕這類犯罪滋生，不過2019年又發生鐵路警察李承翰在嘉義車站遭刺死，日前屏東又發生驚世駭俗的「挖眼案」，社會安全網5年來還是千瘡百孔，「司法精神病房等各項加強社會安全網的機制，還要拖多久？」

對於屢傳破產的勞動基金，日前最新精算報告指出，勞保將在2026年宣告破產，民眾黨也詢問蔡總統，「年金改革中被遺忘的勞保，破產危機要如何解決？現在是以拖待變嗎？勞工是妳心裡最軟的一塊，還是等待收割的韭菜？」另外，蔡總統在齊柏林導演靈堂前曾承諾正視《礦業法》修法問題，但至今仍未實現，「請問蔡總統，齊柏林先生在天之靈，您敢對天發誓您有信守承諾？」

民眾黨也說，蔡總統甫當選時曾說過「沒有人需要為他的認同而道歉」，然而綠營側翼網軍一言不合就出征，抹黑潑髒水信手拈來，「蔡總統，您怎麼看放著您的漫畫圖像、被國際媒體認證的造謠粉專，至今仍然持續散播各種斷章取義的假消息與抹黑圖文，分化台灣社會？」

民眾黨呼籲，4大問題請蔡總統直球對決，不要再把民意塑膠，關心自己流量的同時，也請關注國家大事，「您的職位不只是網紅，而是乘載兩千三百萬人期待的總統」，期盼蔡總統能在QA影片中，逐條回覆台灣民眾的心中疑惑。