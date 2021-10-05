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昨56架共機侵擾 民進黨譴責中共：印太地區麻煩製造者

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
殲-16戰機。圖_空軍司令部
殲-16戰機。圖_空軍司令部

中共解放軍連日入侵我國西南空域，昨天更有高達56架共機侵擾，創下國防部去年9月17日發布「即時軍事動態」迄今的單日新高紀錄。民進黨今天表示，中共當局接連的軍事恫嚇行徑，不僅衝擊兩岸關係，更破壞區域和平穩定現狀，民進黨要予以強烈譴責，並要求立即停止這類不負責任的挑釁作為。

民進黨指出，蔡英文政府執政以來，始終秉持「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」的原則，積極維持兩岸與區域和平現狀。但中共當局不斷以軍事、外交和經濟手段施壓及威嚇台灣，近期更不斷升高對台的武嚇力道，已引起國際社會的關注和譴責，成為印太地區「麻煩製造者」。

民進黨表示，「和平是我們最高的價值之一，但對於試圖併吞我們的人卑躬屈膝、抱有不切實際的期待與幻想，並無法保障國家安全，更無法換取和平。唯有積極提升自我防衛能力、堅定捍衛國家主權的立場，才能守護台灣現有民主自由的生活方式。這也是蔡英文總統就任以來，民進黨政府全力以赴的目標。」

民進黨表示，面對中共當局不斷升高的軍事恫嚇，台灣人民擁有捍衛自由民主的堅定意志。民進黨正告中共當局，切勿誤判情勢、試圖破壞台海現狀。民進黨也呼籲不分朝野黨派此時此刻應與國人共同站在一起，表達台灣絕不接受中共武力侵略的態度，共同捍衛台灣主權與安全。

民進黨 中共 蔡英文

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