影／陳柏惟反惡霸大聯盟 刪Q總部：最大惡霸是陳柏惟

刪Q總部發言人Max 今天表示，今天立委陳柏惟在台中烏日召開記者會，號稱反惡霸大聯盟，當地議員也參加，民進黨籍台中市議員李天生否認是黨中央發動力挺，是陳柏惟邀請，大家自動自發參加，Max反批陳柏惟才是最大的惡霸。

Max說，李天生大家可以蒐尋以前資料，為何力挺陳柏惟，可以理解，民進黨為何地方和中央切割，因為蔡英文總統不想背上這個敗戰，新潮流現在動員很多人，出面或發文力挺，除非不想補選，否則不可能沒有動作。

Max表示，陳柏惟說反惡霸，不懂對方對惡霸重新的定義，最大惡霸不就是陳柏惟自己，二階連署超過5萬人，他說這些人是假公民，支持他就是真公民，反對和討厭他就是假公民，他講過很多極端言論，說不認同他的人就是中共同路人，這樣的言論就是惡霸言論，他在立院表現，質詢一打35還罵人，也找國民黨女性立委叫囂追打，這樣的行為不是惡霸是什麼，他卻要反惡霸是要反自己嗎？

Max指出陳柏惟支持大麻合法化，被朱立倫拿出來講，事後卻說沒有，刪Q總部找到影片證實，Max說陳柏惟不誠實，將立院當作秀場，不但惡霸又作秀，只給一星級服務，六星級的表演，他說不太理解，民進黨願意用全黨力量去支持這樣的人嗎，民進黨可以自己派人出來為地方服務參加補選，也好過讓陳柏惟繼續代表民進黨，在台中市第二選區，乃至全國招搖撞騙，Max說愛台灣或台灣價值，不是一個可以讓人無限犯錯的免死金牌，他奉勸陳柏惟，「留給你的時間不多了，好好表現」，他也奉勸民進黨要真正物色適合地方的人選，「相信你們會有比他更好的人選。」