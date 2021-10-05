左楠增席熱戰小黨插旗 陳其邁前幕僚對決

高雄市議員第4選區（左營、楠梓）現有8席，隨人口增長，有機會增加1席，第三勢力政黨、新人紛紛搶進。民進黨在該選區規畫提名4席，除現任3人，菊系新人黃偵琳也積極曝光，若沒有殺出其他人參戰，傾向不辦初選。

根據高雄市政府9月人口統計資料，左營區目前有19萬6626人、楠梓區19萬0144人，高雄市議員66席，扣除平地、山地原住民4席，62席依人口比率分配各選區席次，若人口消長趨勢沒變，2022年高雄市議員選舉，左楠有機會從8席增為9席，前金、新興、苓雅可能從6席減為5席，牽動各政黨提名布局。

左營、楠梓新社區多，新移入人口也多，看準席次增1席，中間選民、年輕選票成為新人出線機會，台灣基進、時代力量、民眾黨都有企圖心要進軍左楠。

新人各有來頭，台灣基進陳子瑜、時代力量徐慧倫都曾是高雄市長陳其邁的政策幕僚，同樣71年次，昔日同事變競爭對手，兩人都說「就是君子之爭，各自提出理念爭取認同」。兩人也都向陳其邁說明參選意願，陳其邁給予祝福，說「加油、加油！」

台灣基進預計在原高雄市各選區都不缺席，左楠地區目前由陳子瑜在經營，陳也擔任台灣基進新聞部副主任，擅長議題戰、空戰，陳子瑜說，其邁市長是他在政策、文稿方面的魔鬼教練，曾被市長狠狠磨過一遍，抗壓性大增。

徐慧倫是在地高雄人，高中、大學時期在加拿大讀書，曾是電視台記者，目前在能源產業服務，她對政治圈不陌生，陳其邁當立委時期，徐慧倫在陳其邁團隊，共事5、6年。徐慧倫曾有民進黨籍，她說，時代力量理性溝通核心價值與她理念契合，會爭取披時力戰袍出征。

民眾黨在左楠區目前表態者包括左楠服務處主任莊貽量、前媒體人劉宥廷，可能透過全民調初選一決高下。

新人來勢洶洶，左楠區現任議員不敢輕敵，國民黨現任議員李眉蓁說，參選人年輕化是好事，有競爭才有進步，能督促現任者用更高標準要求自己進化。

民進黨在左楠區現任議員包含李雅慧、黃文志、李柏毅。李雅慧、黃文志都獲得湧言會奧援，李柏毅屬於菊系。