朱立倫黨務人事 游淑慧：有苦說不出的幕僚世代被跳過

國民黨主席當選人朱立倫昨發布黨務一級主管人事後，台北市議員徐巧芯突然退出黨內政論群組，被解讀不滿人事布局。台北市議員游淑慧今天也在臉書說，有苦說不出的，就是黨的經驗主力，所有幕僚世代們、40至50歲……，論資排輩時、讓他們等；青年栽培時，跳過他們。

游淑慧說，祝福新的主席朱立倫、新的戰鬥團隊成形，希望國民黨能有新的再起。但這段期間的疫苗爭議，感覺跟國民黨的狀況有點類似。早先所有位置都是論資排輩、長輩優先。然後等年輕一輩民怨出來，又什麼都強調青年優先、青年保障。

游淑慧說，她曾經也是幕僚世代，不同的是她在公務體系服務，生活就是按步就班工作，沒有太多政治想法。但在黨內長期服務的幕僚世代們，他們心中對政治應該有一份熱忱，對國民黨也有一份歸屬。

游淑慧說，如果黨的關注方向沒有梯次、計畫的傳承，那這些有經驗、付出青春歲月的幕僚、助理世代們永遠被忽略。覺得可惜！