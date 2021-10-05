快訊

直播／本土連6天+0 今增7例境外確診、無死亡個案

四大媒體公會：媒體分潤應立法 不採基金會模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫黨務人事 游淑慧：有苦說不出的幕僚世代被跳過

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。本報資料照片
台北市議員游淑慧。本報資料照片

國民黨主席當選人朱立倫昨發布黨務一級主管人事後，台北市議員徐巧芯突然退出黨內政論群組，被解讀不滿人事布局。台北市議員游淑慧今天也在臉書說，有苦說不出的，就是黨的經驗主力，所有幕僚世代們、40至50歲……，論資排輩時、讓他們等；青年栽培時，跳過他們。

游淑慧說，祝福新的主席朱立倫、新的戰鬥團隊成形，希望國民黨能有新的再起。但這段期間的疫苗爭議，感覺跟國民黨的狀況有點類似。早先所有位置都是論資排輩、長輩優先。然後等年輕一輩民怨出來，又什麼都強調青年優先、青年保障。

游淑慧說，她曾經也是幕僚世代，不同的是她在公務體系服務，生活就是按步就班工作，沒有太多政治想法。但在黨內長期服務的幕僚世代們，他們心中對政治應該有一份熱忱，對國民黨也有一份歸屬。

游淑慧說，如果黨的關注方向沒有梯次、計畫的傳承，那這些有經驗、付出青春歲月的幕僚、助理世代們永遠被忽略。覺得可惜！

游淑慧 國民黨 青年

延伸閱讀

朱立倫接主席感謝大家再給他一次機會 誓言打敗民進黨

黃健庭接秘書長引發黨內批評 朱立倫替他說話了

驚退黨群組不滿朱立倫人事？徐巧芯：僅退群又非退黨

朱立倫明將就職 柯建銘：希望看到可敬的對手

相關新聞

昨56架共機侵擾 民進黨譴責中共：印太地區麻煩製造者

中共解放軍連日入侵我國西南空域，昨天更有高達56架共機侵擾，創下國防部去年9月17日發布「即時軍事動態」迄今的單日新高紀...

蔡英文IG邀粉絲提問 民眾黨拋4問題嗆「不要閃躲」

蔡英文總統臉書日前宣布，IG粉絲追蹤人數將破90萬，開放粉絲私訊提問，蔡總統將拍成影片回覆。對此民眾黨表示，希望影片不要...

黃健庭：國民黨財務困難 但吸納人才更重要

國民黨秘書長黃健庭今天說，國民黨的財務很困難，這大家都知道，募款是必然的，黨主席朱立倫與他會一起想辦法解決；但人才其實比...

外交部：今年首度與阿賴耶公司合作國慶影片

外交部委外製作國慶影片，因承包商阿賴耶電影公司誤植畫面，引發批評，外界也質疑阿賴耶公司專門承包外交部標案。外交部今天澄清...

朱立倫指陳柏惟是3零立委 台灣基進：說謊的倫立刻道歉

國民黨主席朱立倫日前指台灣基進立委陳柏惟是立法院第三會期中零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，台灣基進今引述公督盟說法...

監察院：新LOGO依法公開評選 提升對外新形象

國民黨立委質疑，監察院新LOGO耗費近500萬元。監察院今天說，是依政府採購法辦理公開評選，希望透過專業設計團隊整體規劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。