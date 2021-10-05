挖眼案潘孟安臉書遭洗版 縣府今駁斥作為消極

屏東縣高樹鄉超商女店員上月底遭列管思覺失調患者挖眼攻擊，致顱顏骨折、雙眼嚴重受損，民眾激憤之餘，因漫長的復健需龐大醫療費，頻頻打電話到縣府主動表達捐款意願，也掀起一股指責縣府作為消極的聲浪，縣長潘孟安昨夜臉書發文「屏東寵物公園」完工訊息，卻被瘋狂洗版留言要他出來面對；縣府今天駁斥作為消極，強調持續關心協助當事人醫療及後續生活。

潘孟安臉書粉專昨夜發文，「毛爸毛媽看過來！屏東寵物公園2.0完工，並附上諸多飼主帶毛孩同樂的照片，溫馨感人的訊息，卻引來網友怒火洗版，感嘆「一個屏東女兒受到這樣待遇，大家長就一篇文帶過，唉唉唉」、「狗比屏東人的眼睛重要？」、「開個捐款帳戶很困難？」、「狗比人命重要，這就是屏東」、「也沒看見你加倍的關心潘妹妹啊，說你無能還太便宜你了」。消息傳到論壇PTT，也一面倒地砲轟。

對指責縣府作為消極，副縣長吳麗雪今天說，不幸事件發生後，她前往醫院探視並轉達縣長潘孟安的關心及慰問金，潘縣長也親自致電醫院院長，拜託務必全力協助，對傷者狀況都在掌握中；女店員經歷2次手術，還在治療當中，縣府擔心當事者因暴力攻擊產生心理創傷，除由醫院社工安排諮商，未來出院後也將由社會處持續追蹤，並安排心理諮商師關懷，關心家庭狀況，協助能盡早走出陰霾。

她說，家屬擔心後續醫療和生活費用，與家屬討論後，受限公益勸募條例第5條第２款規定，各級政府只有遇到遇重大災害或國際救援時才得公開勸募，政府無法為個人開立募款帳號，家屬決定提供私人帳戶，由社會處鹽埔家庭服務中心作為諮詢與媒合窗口，讓善款直接進到個案帳戶，做最快速且有效運用，近日社福館同仁電話也不曾停過，感謝外界熱心善款協助。

宅神朱學恒聯繫上女店員哥哥，在臉書公開潘女的私人帳戶，表示「此案實在太過特別」萬般無奈才公布這樣的資料，並湊了通告費１０萬元全「匯出」；女店員哥哥昨天原告知社會處善款已足夠，但今天和親人討論後，因後續還要多次手術，復健路途漫長，決定繼續接受善款。