快訊

直播／本土連6天+0 今增7例境外確診、無死亡個案

四大媒體公會：媒體分潤應立法 不採基金會模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挖眼案潘孟安臉書遭洗版 縣府今駁斥作為消極

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安昨夜臉書發文「屏東寵物公園」完工訊息，卻被瘋狂洗版留言要他出來面對。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安昨夜臉書發文「屏東寵物公園」完工訊息，卻被瘋狂洗版留言要他出來面對。圖／取自潘孟安臉書

屏東縣高樹鄉超商女店員上月底遭列管思覺失調患者挖眼攻擊，致顱顏骨折、雙眼嚴重受損，民眾激憤之餘，因漫長的復健需龐大醫療費，頻頻打電話到縣府主動表達捐款意願，也掀起一股指責縣府作為消極的聲浪，縣長潘孟安昨夜臉書發文「屏東寵物公園」完工訊息，卻被瘋狂洗版留言要他出來面對；縣府今天駁斥作為消極，強調持續關心協助當事人醫療及後續生活。

潘孟安臉書粉專昨夜發文，「毛爸毛媽看過來！屏東寵物公園2.0完工，並附上諸多飼主帶毛孩同樂的照片，溫馨感人的訊息，卻引來網友怒火洗版，感嘆「一個屏東女兒受到這樣待遇，大家長就一篇文帶過，唉唉唉」、「狗比屏東人的眼睛重要？」、「開個捐款帳戶很困難？」、「狗比人命重要，這就是屏東」、「也沒看見你加倍的關心潘妹妹啊，說你無能還太便宜你了」。消息傳到論壇PTT，也一面倒地砲轟。

對指責縣府作為消極，副縣長吳麗雪今天說，不幸事件發生後，她前往醫院探視並轉達縣長潘孟安的關心及慰問金，潘縣長也親自致電醫院院長，拜託務必全力協助，對傷者狀況都在掌握中；女店員經歷2次手術，還在治療當中，縣府擔心當事者因暴力攻擊產生心理創傷，除由醫院社工安排諮商，未來出院後也將由社會處持續追蹤，並安排心理諮商師關懷，關心家庭狀況，協助能盡早走出陰霾。

她說，家屬擔心後續醫療和生活費用，與家屬討論後，受限公益勸募條例第5條第２款規定，各級政府只有遇到遇重大災害或國際救援時才得公開勸募，政府無法為個人開立募款帳號，家屬決定提供私人帳戶，由社會處鹽埔家庭服務中心作為諮詢與媒合窗口，讓善款直接進到個案帳戶，做最快速且有效運用，近日社福館同仁電話也不曾停過，感謝外界熱心善款協助。

宅神朱學恒聯繫上女店員哥哥，在臉書公開潘女的私人帳戶，表示「此案實在太過特別」萬般無奈才公布這樣的資料，並湊了通告費１０萬元全「匯出」；女店員哥哥昨天原告知社會處善款已足夠，但今天和親人討論後，因後續還要多次手術，復健路途漫長，決定繼續接受善款。

女店員的伯母今天說，姪女顱顏骨折、雙眼嚴重受損，上周六鼻梁和眼窩內壁骨折重建手術後，後續還有多次手術，復健路途漫長，會有一段長時間無法工作，確實需要支持，經和侄兒討論後決定繼續接受善款。衷心感謝外界的善款和縣府的關懷協助，外界善心支持的每筆錢都會紀錄，只用在生活支出和醫藥費，因治癒復健的路還很遙遠，如果有剩下來的金額，會再捐給其他需要的人。

被挖眼攻擊的屏東高樹潘姓女超商店員，上周六鼻梁重建手術後，後續還有多次手術，復健路途漫長，會有一段長時間無法工作，家屬感謝外界的善款支持。圖／莊全成提供
被挖眼攻擊的屏東高樹潘姓女超商店員，上周六鼻梁重建手術後，後續還有多次手術，復健路途漫長，會有一段長時間無法工作，家屬感謝外界的善款支持。圖／莊全成提供

屏東縣 復健 手術

延伸閱讀

屏東超商女遭暴力襲擊大眾想幫忙 縣府專線電話響不停

屏東鑽石婚表揚34對佳偶 潘孟安：現代夫妻的借鏡

屏東市長涉貪停職 屏東縣府三度派老議長程清水出馬

思覺失調男多次傷害村民 潘孟安：社會安全網漏失檢討

相關新聞

昨56架共機侵擾 民進黨譴責中共：印太地區麻煩製造者

中共解放軍連日入侵我國西南空域，昨天更有高達56架共機侵擾，創下國防部去年9月17日發布「即時軍事動態」迄今的單日新高紀...

蔡英文IG邀粉絲提問 民眾黨拋4問題嗆「不要閃躲」

蔡英文總統臉書日前宣布，IG粉絲追蹤人數將破90萬，開放粉絲私訊提問，蔡總統將拍成影片回覆。對此民眾黨表示，希望影片不要...

外交部：今年首度與阿賴耶公司合作國慶影片

外交部委外製作國慶影片，因承包商阿賴耶電影公司誤植畫面，引發批評，外界也質疑阿賴耶公司專門承包外交部標案。外交部今天澄清...

朱立倫指陳柏惟是3零立委 台灣基進：說謊的倫立刻道歉

國民黨主席朱立倫日前指台灣基進立委陳柏惟是立法院第三會期中零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，台灣基進今引述公督盟說法...

監察院：新LOGO依法公開評選 提升對外新形象

國民黨立委質疑，監察院新LOGO耗費近500萬元。監察院今天說，是依政府採購法辦理公開評選，希望透過專業設計團隊整體規劃...

朱立倫接黨主席 鄭文燦：糾結焦土罷免 是窄化國民黨

國民黨主席朱立倫今天正式上任，他致詞表示國民黨必須隨時準備戰鬥，沒有任何懈怠空間。對此，桃園市長鄭文燦受訪表示，如果糾結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。