黃健庭強調沒黨性不堅 批監院人事「民進黨整碗端去」

國民黨秘書長黃健庭一上任就遭受黨內質疑「黨性不堅」，黃受訪表示，去年蔡英文總統提名他當監察院副院長，很清楚不是在為哪一個政黨效力，是在為中華民國服務，如果國民黨沒有同意他會自願退出，「最後民進黨整碗端去了，對組織運作不是好的」，並強調沒有黨性不堅的問題。

對於台北市議員徐巧芯擬因對此人事布局不滿而退出群組。黃健庭說，他覺得不會，要有更多的跟社會各界連結的平台，不是要讓自己侷限在框架裡面，「我自己很有自信扮演這樣的角色，來做更好的連結」。

對於秘書長未來必須替黨籌錢，黃健庭表示，國民黨的財務困難，大家都知道，募款是必然的，他會和主席朱立倫想辦法來解決。他也強調，對政黨來說，人才比財務更重要，希望吸納更多人才加入。對於未來是否會找鴻海創辦人郭台銘協助？黃說，他沒辦法幫郭回答，但郭對於他接任秘書長，寫了LINE給他，給了很多祝福，謝謝郭台銘。