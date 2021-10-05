朱立倫接主席感謝大家再給他一次機會 誓言打敗民進黨

國民黨主席朱立倫今天正式上任，他在致詞中感謝大家給曾經失敗與挫折的他再一次的機會，面對鴨霸的民進黨，他一定要秉持戰鬥的精神，不論接下來面對的罷免案、公投案或是明年底的選舉、2024的重返執政，都要一起努力，「國民黨必須隨時準備戰鬥，沒有任何懈怠空間」。

朱立倫感謝江啟臣對國民黨的奉獻、承擔和一年半的辛勞，以及謝謝孫文學校總校長張亞中理念與彰化縣前縣長卓伯源的改革意見。接下來他擔任隊長，就是要帶領國民黨團結在一起，國民黨是一個大家庭，可以有不同意見和想法，但都能團結在共同目標和創黨的中心思想之下。接下來的國民黨是一個團結、連結和戰鬥的國民黨。

朱立倫說，接下來他要找回20、30萬的失聯黨員，或許他們對黨失望和不滿，但要把他們找回來，接下來國民黨要推動黨員回娘家的計畫，就跟國父孫中山所說的：「同舟共濟、海納百川」，這是他第一部的團結計畫。

朱立倫強調，國民黨不僅是團結的國民黨，也是連結的國民黨，兩岸關係依據前主席，依黨章黨綱建立兩岸交流平台，唯有讓兩岸創造更和平的環境，才能對台灣人民最有利；也要連結國際，不管是美國、日本還是東南亞各國。

朱立倫說，現在國民黨有最年輕的黨務一級主管（文傳會主委凌濤），希望年輕人來改變、加入國民黨，國民黨來連結年輕人，許多進步議題不管是環保、氣候變遷、高房價、新創、低薪以及社會不公不義的議題，將來都是國民黨重要的民生議題。

朱立倫強調，從今以後國民黨是一個戰鬥團隊，面對現在無能又鴨霸的民進黨，必須透過國會監督、地方制衡、選舉、罷免、公投，每一項民主程序來真正壓制、打敗、勝過民進黨。

出席觀禮的前主席馬英九則痛批民進黨，他說，蔡英文總統完全執政5年，卻獨裁霸道、有權無責，例如：無視國人的健康強行進口萊豬、關閉中天新聞台等，面對新冠疫情肆虐，民進黨的疫苗政策也荒腔走板，預算足夠卻買不到疫苗、使台灣淪為靠外國捐助度日。

馬英九期許，新上任的朱立倫能捍衛國民黨在兩岸關係、外交政策、能源政策等各方面的正確理念，加強國民黨的青年政策，大幅提升年輕黨員的人數，讓社會看到國民黨在改革後的成果，再次贏回台灣人民的信任。