國慶晚會新竹空軍基地登場 壞特、李英宏等接力演出

國慶籌備委員會今上午舉行記者會，今年國慶晚會首度移師新竹市，於空軍新竹基地舉辦。新竹市長林智堅表示，110年國慶晚會由僑務委員會、文化部及新竹市政府共同辦理，邀請僑胞及各界嘉賓於9日下午4時30分開始入場，歡迎民眾踴躍到場同歡，在國慶前夕陪大家度過難忘的夜晚。

林智堅表示，新冠疫情造成全球國家生活上的影響，國人展現高度團結和韌性，台灣經濟持續正成長，竹科今年產值可望突破1.5兆元，大新竹儼然已經成為台灣和世界加好友的超導體，今年國慶晚會在新竹空軍基地別具意義，他要邀請國人以及海內外朋友透過線上直播，來觀賞國慶晚會。

慶籌會秘書長陳宗彥表示，國慶晚會配合新竹市府防疫計畫，原本場地容納1萬人的降到2500人。

國慶晚會開場表演，將由新竹青年國樂團擔綱，用竹塹之聲迎賓，展現新竹之美，接著請欣蕾舞蹈藝術中心，以包含傳統、現代、芭蕾、爵士等多元舞風，闡述台灣孩子在遇到挫折困難時，內心的轉折變化，學習成長與散發自信。

此外，為展現新舊融合及文化交流，將邀請不同世代及族群的藝人接力演出，並邀請新世代獨立歌手拍謝少年及Tizzy Bac惠婷、金曲獎最佳新人獎壞特、最佳台語女歌手曹雅雯，以及歌手李英宏等輪番上陣，晚會卡司陣容堅強、精彩度破表，陪大家High翻一整晚。