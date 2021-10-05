快訊

直播／本土連6天+0 今增7例境外確診、無死亡個案

四大媒體公會：媒體分潤應立法 不採基金會模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶晚會新竹空軍基地登場 壞特、李英宏等接力演出

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
新竹市長林智堅。圖／慶籌會提供
新竹市長林智堅。圖／慶籌會提供

國慶籌備委員會今上午舉行記者會，今年國慶晚會首度移師新竹市，於空軍新竹基地舉辦。新竹市長林智堅表示，110年國慶晚會由僑務委員會、文化部及新竹市政府共同辦理，邀請僑胞及各界嘉賓於9日下午4時30分開始入場，歡迎民眾踴躍到場同歡，在國慶前夕陪大家度過難忘的夜晚。

林智堅表示，新冠疫情造成全球國家生活上的影響，國人展現高度團結和韌性，台灣經濟持續正成長，竹科今年產值可望突破1.5兆元，大新竹儼然已經成為台灣和世界加好友的超導體，今年國慶晚會在新竹空軍基地別具意義，他要邀請國人以及海內外朋友透過線上直播，來觀賞國慶晚會。

慶籌會秘書長陳宗彥表示，國慶晚會配合新竹市府防疫計畫，原本場地容納1萬人的降到2500人。

國慶晚會開場表演，將由新竹青年國樂團擔綱，用竹塹之聲迎賓，展現新竹之美，接著請欣蕾舞蹈藝術中心，以包含傳統、現代、芭蕾、爵士等多元舞風，闡述台灣孩子在遇到挫折困難時，內心的轉折變化，學習成長與散發自信。

此外，為展現新舊融合及文化交流，將邀請不同世代及族群的藝人接力演出，並邀請新世代獨立歌手拍謝少年及Tizzy Bac惠婷、金曲獎最佳新人獎壞特、最佳台語女歌手曹雅雯，以及歌手李英宏等輪番上陣，晚會卡司陣容堅強、精彩度破表，陪大家High翻一整晚。

新竹 國慶 空軍

延伸閱讀

竹市議員掛看板挺升格 李妍慧：支持林智堅提案

林智堅大新竹升格請益 首站喊「縣市合併、好柿花生」

林智堅訪竹縣前夕 鄭朝方臉書貼文「算計太多」引聯想

竹市買爆券逾13萬人登錄 林智堅力邀玩風城

相關新聞

昨56架共機侵擾 民進黨譴責中共：印太地區麻煩製造者

中共解放軍連日入侵我國西南空域，昨天更有高達56架共機侵擾，創下國防部去年9月17日發布「即時軍事動態」迄今的單日新高紀...

蔡英文IG邀粉絲提問 民眾黨拋4問題嗆「不要閃躲」

蔡英文總統臉書日前宣布，IG粉絲追蹤人數將破90萬，開放粉絲私訊提問，蔡總統將拍成影片回覆。對此民眾黨表示，希望影片不要...

黃健庭：國民黨財務困難 但吸納人才更重要

國民黨秘書長黃健庭今天說，國民黨的財務很困難，這大家都知道，募款是必然的，黨主席朱立倫與他會一起想辦法解決；但人才其實比...

外交部：今年首度與阿賴耶公司合作國慶影片

外交部委外製作國慶影片，因承包商阿賴耶電影公司誤植畫面，引發批評，外界也質疑阿賴耶公司專門承包外交部標案。外交部今天澄清...

朱立倫指陳柏惟是3零立委 台灣基進：說謊的倫立刻道歉

國民黨主席朱立倫日前指台灣基進立委陳柏惟是立法院第三會期中零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，台灣基進今引述公督盟說法...

監察院：新LOGO依法公開評選 提升對外新形象

國民黨立委質疑，監察院新LOGO耗費近500萬元。監察院今天說，是依政府採購法辦理公開評選，希望透過專業設計團隊整體規劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。