【重磅快評】外交部錯植玉山是現代版愚公移山鬧劇

外交部搞國際外宣，竟然錯植台灣護國神山玉山，內情愈深掘愈不堪，竟然是「奉送」給嘉義一家連扛棒（招牌）都懶得掛的透天厝公司。國家的臉面竟然如此粗糙的「贈送」給這麼家陽春型公司，恐怕綠營近親都趕緊探查是何方神聖？為什麼不是我？

凱達格蘭大道上的豪門官府外交部竟然不識護國神山，其實不意外，台灣官府對護國神山的概念大多只是消費，常態是登山一遊，最常見的是颱風登陸後能阻擋貫穿，再強的颱風遇上神山，不被裂解也得褪層皮，過神山之後，再強的颱風也得整補後才能再出發。

神山在台灣，平常日子幾乎無視他的存在，想取用圖像，從沒想過應該回饋神山些什麼，日常熟悉的千元大鈔，鈔面主調構圖是護國神山，但從不知央行構圖時有任何回饋護國神山的動作，或者只取不與？這是大家對神山，或者對大自然的態度？

一件歷史過往的小事是面鏡子。十多年前「世界七大自然奇景」票選，台灣很在意，發動各單位、國中小學「灌票」，到投票後幾週，玉山都一直是第一，大家對贏得世界七大奇景冠軍寄予厚望。看到競爭者最後都以國家力度催票，台灣不免有些心急。

台灣官府大老爺不可能有突破性想法，於是急了的主催單位，拚命想求突破票選困境，想到玉山之美該去國際行銷；想法之一，是請國籍航空公司機身彩繪玉山圖像，讓全球人們都能第一眼看到玉山。

想法很創意，但被算盤珠子擋下來，航空公司在商言商，每架航機機身彩繪開價六百萬元，施工自行負擔。不意外的初估，玉山圖像想飛跨太平洋，那得多少個億？主催世界七大奇景行銷的公務單位內政部玉管處當然退下陣來；不意外，當初唱和的單位、國會議員也沒有發聲。

這一波護國神山鬧劇應很快會落幕，嘉義連扛棒都沒的疑是特權公司沒人再過問，之後，護國神山鬧劇落幕。綠政府仍然等下一次消費神山。