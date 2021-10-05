疫情波及！北市遭除籍數暴增3倍 王鴻薇轟：剝奪投票權

新冠疫情延燒全球已近2年，許多台商、僑胞、旅外國人都面臨被「除籍」，台北市議員王鴻薇今天表示，今年至9月底為止，台北市被除籍人數近3.5萬人，是疫情前的3倍之多。但中央不聞不問 ，根本就是剝奪國民的投票權。

王鴻薇說，除籍對民眾的權利影響重大，呼籲中央應該在疫情期間放寬除籍規定，不要讓這些國人回不了家，權利還受到損害！

王鴻薇表示，光是台北市今年到9月為止，就有近3.5萬人因為出境2年以上而遭到除籍，這個數字在過去幾年都只有1.2到1.4萬人左右，去年受到疫情影響達到1.8萬人，而今年都還沒結束，就已經暴增到近3.5萬！

王鴻薇說，這些人並不是故意不返國，而是因為疫情之下，返國困難重重、代價太高，現在不僅國際機票大漲，來回兩地的隔離時間加起來恐怕都要1個月，為了生活，根本就不敢回國。

王鴻薇指出，除籍對國人權利影響重大，健保、所得稅、地價稅、國民年金與勞保都會受到影響，若國人配偶為外籍人士，居留權也會遭到撤銷，更重要的是除籍後就沒有投票權，如果未在選舉前4個月返台，就無法投票。

王鴻薇表示，新冠肺炎疫情仍未停止，相關法規應該要有彈性的做法，不是每一項都要民眾自己問，一個一個去申請，最簡單的就是直接在疫情期間延長2年的限制，請中央不要因為怕台商回來投票，有太多政治考量！