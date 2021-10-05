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陳柏惟罷免案民調同意人數向上 羅智強：他和民進黨「慌變謊」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為2020年國民兩黨在議場內針對萊豬議題進行攻防，立委陳柏惟（中）把鄭天財摔到地上後遭圍毆情景。報系資料照／記者葉信菉攝影
圖為2020年國民兩黨在議場內針對萊豬議題進行攻防，立委陳柏惟（中）把鄭天財摔到地上後遭圍毆情景。報系資料照／記者葉信菉攝影

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案如火如荼，將於10月23日舉行投票。昨(4)日TVBS民調出爐，顯示罷免同意人數持續攀升，讓台北市議員羅智強在談話性節目稱，這樣的數字讓陳柏惟慌了，結果跑去求民進黨，讓民進黨也慌了。

根據TVBS在9月27到30日進行的民調顯示，若明天就投票，同意罷免的有52.1%，不同意的有20.7%。經民調單位加權算，同意罷免者相當於二選區30%的選民，約9萬人，比今年9月10日的民調高3%，已高於選罷法25%門檻。但民眾對罷免案的態度是否會有變化，則尚待觀察。

羅智強在TVBS《新聞大白話》節目中談及陳柏惟罷免案，表示歷經陳柏惟喊著要挺萊豬大麻娛樂性質的階段性開放後，台中人的個性比較害羞，雖然知道「要換好的立法委員上去」，但「吃虧悶在心裡」，還是會對立委做最大的包容；但昨天最新的民調數字一公布，讓陳柏惟慌了，到處求民進黨幫忙，結果求到民進黨也慌了。

羅智稱說，立法院副院長蔡其昌為了要護航陳柏惟，謊話連篇，竟然公開稱陳柏惟並沒有挺萊豬，讓這群人由慌變謊。羅智強說，陳柏惟在立院萊豬投票就是挺萊豬，蔡其昌怎麼有辦法說這種謊？

陳柏惟 罷免 羅智強 萊豬 大麻 蔡其昌

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