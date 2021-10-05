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有民調顯示罷免已過 陳柏惟：民調數字像股市技術分析

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市黨部主委、市議員李天生上午說，剩不到20天時間，全體黨公職人員會全力投入支持陳柏惟。記者黃寅／攝影
民進黨台中市黨部主委、市議員李天生上午說，剩不到20天時間，全體黨公職人員會全力投入支持陳柏惟。記者黃寅／攝影

民進黨台中市黨部主委、市議員李天生和另5位市議員上午和成立「挺Q大隊」發起人、藥師Freddy宣布組成「反惡罷大聯盟」表示反對不正當、不正義的罷免，並力挺陳柏惟

對於有一份民調說罷免人數已過關，陳柏惟上午受訪時說，民調數字像股市的技術分析，他還是把基本面搞好，而其數字偏高則顯示抹黑的戰術某種程度有用，對台灣的政治不利。但他還把基本面做好，技術面就由大家去分析。

他也認為，反對這場罷免的人仍是多數，看到（國民黨）全黨一起下來，只是更堅定支持者的信心，並讓中間選民更加的反彈，未來也會有愈來愈多的民眾站出來。

除了李天生，另5名市議員是陳世凱、楊典忠、王立任、林德宇、張家銨。李天生說，他們6位議員的理念、中心思想和價值是一樣的，因此用行動支持陳柏惟，剩不到20天時間，全體黨公職人員會全力投入，未來黨中央的動作由黨中央自行宣布，請大家拭目以待。

Freddy指出，陳柏惟和其團隊沒有對不起每一張投他的選票，開票當天的場景是他們這票志工不會忘記的，那個喜悅、那個興奮，那代表改變中二選區的心情，到現在都不會改變。現在有特定團隊打壓這個改變的力量，一個改變的聲音，「我們真的受不了」，因此願意站出來。

張家銨說，有人說在選區裡看不到陳柏惟，但是她卻經常看到，無論是在市場，或是去買個飯糰都會遇到。

「挺Q大隊」發起人、藥師Freddy宣布組成「反惡罷大聯盟」。記者黃寅／攝影
「挺Q大隊」發起人、藥師Freddy宣布組成「反惡罷大聯盟」。記者黃寅／攝影

陳柏惟 罷免 民調

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