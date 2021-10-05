聽新聞
test
0:00 / 0:00
有民調顯示罷免已過 陳柏惟：民調數字像股市技術分析
民進黨台中市黨部主委、市議員李天生和另5位市議員上午和成立「挺Q大隊」發起人、藥師Freddy宣布組成「反惡罷大聯盟」表示反對不正當、不正義的罷免，並力挺陳柏惟。
對於有一份民調說罷免人數已過關，陳柏惟上午受訪時說，民調數字像股市的技術分析，他還是把基本面搞好，而其數字偏高則顯示抹黑的戰術某種程度有用，對台灣的政治不利。但他還把基本面做好，技術面就由大家去分析。
他也認為，反對這場罷免的人仍是多數，看到（國民黨）全黨一起下來，只是更堅定支持者的信心，並讓中間選民更加的反彈，未來也會有愈來愈多的民眾站出來。
除了李天生，另5名市議員是陳世凱、楊典忠、王立任、林德宇、張家銨。李天生說，他們6位議員的理念、中心思想和價值是一樣的，因此用行動支持陳柏惟，剩不到20天時間，全體黨公職人員會全力投入，未來黨中央的動作由黨中央自行宣布，請大家拭目以待。
Freddy指出，陳柏惟和其團隊沒有對不起每一張投他的選票，開票當天的場景是他們這票志工不會忘記的，那個喜悅、那個興奮，那代表改變中二選區的心情，到現在都不會改變。現在有特定團隊打壓這個改變的力量，一個改變的聲音，「我們真的受不了」，因此願意站出來。
張家銨說，有人說在選區裡看不到陳柏惟，但是她卻經常看到，無論是在市場，或是去買個飯糰都會遇到。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言