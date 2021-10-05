雙十國慶國歌領唱 羅一鈞、羅嘉翎入列

國慶籌備委員會今上午舉行記者會，立法院長游錫堃表示，今年國慶大會亮點，除首次採第二現場連線表演、直升機吊掛歷年最大國旗外，將由防疫、運動、警、消等不同領域6位英雄代表及國立客家兒童合唱團共同領唱國歌，並有晚會、焰火等系列慶祝活動，讓全國共同歡慶中華民國生日。

在領唱國歌的6名各領域代表中，包括有「國民女婿」之稱的醫療應變組副組長羅一鈞，以及今年在東京奧運跆拳道女子57公斤級摘下銅牌的羅嘉翎等。慶籌會秘書長陳宗彥受訪時透露，羅一鈞是經衛福部長陳時中推薦，代表防疫人員領唱國歌，他還向羅開玩笑稱，這幾天起床要練習發聲一下。

主辦國慶晚會的新竹市長林智堅，以及主辦國慶焰火的高雄市長陳其邁今也出席記者會。

游錫堃表示，今年國慶以「民主大聯盟，世界加好友」為主題，主要希望向民眾傳達「民主自由」的理念，世界正面對一波波的防疫挑戰，國際民主夥伴齊心並肩、對抗疫情，讓台灣在抗疫的漫長艱辛道路上從不孤單，今年國慶主視覺主要由六條繩線交織紐結，代表了民主、自由、平等、人權、希望與和平6個元素，展現台灣人民團結的緊密力量。

今年國慶大會由國立台灣交響樂團於101大樓89F觀景臺連線表演揭開序幕，這也是國慶活動首度開闢第二現場，以連線直播方式參與慶典；緊接著在總統府前廣場由TBC舞團、三軍樂儀隊、中華民國體操協會、We.R特技跆拳表演團帶來一系列的精彩表演。

國慶大典，由6位各界英雄代表，偕國立客家兒童合唱團共同領唱國歌；國軍契努克運輸直升機，也將吊掛歷年最大國旗，在阿帕契與眼鏡蛇直升機伴隨下飛越總統府前廣場上空，以凌空飄揚的巨幅國旗，為國家慶典增輝。

國慶禮讚由Shenai原住民合唱團重新詮釋抗疫名曲「手牽手」，由台灣16族60位原住民以原住民古調與母語，藉由天籟歌聲來為台灣祈禱、祝福，願早日迎來戰勝疫情的歡樂生活。最後，主題遊行表演部分，將由東奧英雄車隊擔任開場，接續由默默守護台灣生活的各界精英組成三個梯隊陸續入場。

第一梯隊主題為「安定社會-非我莫屬」，由空勤總隊旋翼機領隊，率警政、消防、海巡車隊進場。第二梯隊主題為「守土有責-當仁不讓」，由國防部空中兵力搭配地面裝備，展現我堅實國防力量；第三梯隊主題是「國土純淨-捨我其誰」，由衛福部等機關代表共同參演。再由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越通過觀禮台做扇形展開，為國慶大會畫下句點。

慶籌會提醒，7日下午在總統府前有國慶大會預演，周邊將實施車輛管制，開放民眾可於府前南、北廣場，以實聯制掃描QR Code進場觀賞，請務必全程配戴口罩並配合各項防疫措施。配合國慶大會相關準備工作，9日22時起，總統府周邊將實施人車管制，請民眾遵守現場交管人員指揮，改道通行。

詳細資訊可上國慶官網瀏覽查詢。