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立法院將重啟總質詢 民進黨團：相忍為國 讓國家更進步

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院今天總質詢再遭國民黨團杯葛，經朝野協商後，本周五總質詢重啟。記者周志豪／攝影
立法院今天總質詢再遭國民黨團杯葛，經朝野協商後，本周五總質詢重啟。記者周志豪／攝影

立法院今天總質詢再遭國民黨團杯葛，經朝野協商後，本周五重啟總質詢，民進黨立法院黨團指出，時代力量、民眾黨團的政黨質詢被剝奪，盡力從這角度說服國民黨團幹部，才同意簽朝野黨團的協商結論，立法院恢復總質詢才是民主運作的福氣，希望大家「相忍為國」，讓國家能夠更進步。

朝野協商結論為周五從時代力量黨團總召邱顯智的質詢開始，恢復政黨質詢，至於國民黨團認為議事不公、開前後門的問題，結論也寫到「舉行院會時，上午7時開放議場正門進出，其餘各門上午7時30分開啟」。

黨團幹事長劉世芳說，朝野協商時，國民黨團沒有要求重做施政報告，但認為議事人員上周不公提早為民進黨團開門，民進黨團解釋很多次，也認為不應該怪罪，包括主席或者是議事人員，他們都按照公務人員應該有的行政程序處理。

劉世芳說，在冗長的朝野攻防當中，其實對於小黨，尤其是時代力量、民眾黨的政黨質詢時間就被剝奪掉了，因此在政黨的總質詢當中其實應該恢復，才是我們民主運作的福氣，用這樣的方式來盡量說服這個國民黨團幹部們，所以最後他們有簽這個朝野黨團的協商。

至於國民黨團是否堅持行政院長蘇貞昌要針對「3+11」道歉？劉世芳說，每個朝野黨團幹部都提出不同聲音，但是要四個黨團都同意，雖然有提到很多其他的東西，但跟他們的想法不太一樣。

黨團書記長蔡適應說，許多的專案報告，許多議題在朝野協商時，大家同意先暫時擱置，讓總質詢能夠順利進行，其他黨團政黨質詢權益受影響，在今天的朝野協商結論裡面，重新梳理，再整理一次，所以未來就是從周五開始政黨的質詢，「我想大家相忍為國，讓國家能夠更進步」，是朝野政黨共同的責任，作為執政的的黨團，努力地協商這個過程。

蔡適應說，最後雙方的結論相信是雖不滿意，但大家都能夠接受，周五法國參議院訪問團也會來立法院，這個也是展現台灣民主成熟、民主風度，跟西方老的大哥比起來，台灣的民主也是走在時代的最前端。

劉世芳說，今天是國民黨黨主席朱立倫的交接典禮，朱主席所宣布的幹部很多都曾經是立法院的同事，所以都會送花來表示祝賀，不管朝野政黨各有不同的這個態度，或者是個人對很多國家大事有不同的方向，但是都在一個民主制度下充分發揮我們的言論自由，這是我們民主、社會之福，也祝賀朱主席的上任，黨務運作順利。

國民黨 時代力量 立法院

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