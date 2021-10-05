國民黨團阻議事有成？蘇貞昌施政報告過關、總質詢重來

因不滿行政院長蘇貞昌3+11專案報告，立法院國民黨團上周杯葛蘇施政報告與總質詢，卻被技術突破。上周五再發動攻占議場癱瘓議事，主張「蘇貞昌施政報告議事歸零」，但上午經朝野協商取得共識，周五僅總質詢重新開始。

今天朝野協商結論，就9月28日院會總質詢之爭執，「國民黨團質疑程序不公，實因朝野認知不同」，經過黨團協商後主張，回復9月28日委員質詢，並依議事處原定名單與順序，10月8日從時代力量立委邱顯智重新開始進行政黨質詢。

此外，今天朝野協商也確定，立法院議場舉行院會時，上午7時只開放議場正門進出，其餘各門則於7時30分開啟。

國民黨團書記長陳玉珍表示，上周二整個因為立法院副院長主持議事不公正，所造成議事紊亂情形，「立法院與民進黨團也承認處理程序不對」，承認當天有議事不公正情形發生，上周二總質詢進度全部歸零，本周五從邱顯智從新開始質詢。

陳玉珍說，今天朝野協商，對於未來院會議場大門與其他門怎麼開，也確定遊戲規則，「國民黨團主張的程序正義有爭取到」。

至於沒有要求蘇貞昌重作施政報告，陳玉珍表示，是要讓蘇貞昌留下在混亂中22秒完成施政報告的歷史紀錄。

至於杯葛蘇貞昌施政報告源頭的3+11專案報告，是否要求重作？陳說，周五國民黨團總召費鴻泰總質詢時，除質詢外，「還會有相關的表示」。

對於國民黨團此次杯葛議事所提出的195項討論案，陳玉珍說，今天不是結束，他稍後就會代表國民黨團慰問屏東受害超商店員家屬，國民黨籍衛環委員會召委蔣萬安明天也將在委員會也排審精神衛生法修法。