第10次獲公督盟優秀立委 蔡適應：持續為基隆爭取預算

公民監督國會聯盟今天發布第十屆第二會期評選結果，基隆市民進黨籍立委蔡適應表示，這是他第10次獲得優秀立委，這份肯定屬於全體基隆市民，他會持續用心在基隆的地方建設、交通旅運，以及城市未來發展，為基隆市協調中央部會、爭取預算，創造更多成長空間。

第二會期總共有優秀立委共29位，其中包含民主進步黨共有18位優秀立委、台灣民眾黨共有3位優秀立委、中國國民黨共有4位優秀立委、時代力量黨共有3位優秀立委；無黨籍有1位優秀立委，本會期無待觀察立委。

蔡適應得知結果後表示，感謝基隆鄉親朋友支持，由於公督盟評鑑評比面向很多，從國會問政、提案、質詢、出席率、地方會勘，以及對於地方建設、國家發展貢獻等，相當多面向來進行評分，感謝評審對他第三會期的青睞。