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被質疑支持開放大麻合法化 陳柏惟：堅定挺藥反毒

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
對於被國民黨主席朱立倫質疑支持大麻合法化，立法委員陳柏惟上午受訪時說，他自己是堅定的「挺藥反毒」。記者黃寅／攝影
對於被國民黨主席朱立倫質疑支持大麻合法化，立法委員陳柏惟上午受訪時說，他自己是堅定的「挺藥反毒」。記者黃寅／攝影

對於被國民黨主席朱立倫質疑支持大麻合法化，立法委員陳柏惟上午受訪時說，他自己是堅定的「挺藥反毒」。如果是藥用的，應該思考怎樣幫助這些罕見疾病，但如果是毒品就一定堅決反對，他也在立院建議加重刑責。

陳柏惟說，所謂「娛樂用」大麻，範圍相當廣泛，化妝品、營養品算不算娛樂用，他認為只要沒有成癮性、沒有毒性，都是可以討論的；而事實上市面上就有一些產品有（大麻）植物種仔油或其提煉成份。

他說，朱立倫掃街時說他支持「肖豬仔（台語）」、支持毒品，而朱在講這些話的時候會不會有點心虛，「我們明明就不是往這個方向去走」還是希望大家把能公開理性討論公眾議題的人留在立法院，對台灣比較有幫助。

陳柏惟在受訪談到大麻問題時，一度也指「2012年7月份馬英九總統（執政時）的衛生署也開放過相關的化妝品跟營養品的製品」經記者事後進一步詢問，他由助理提供2012年衛生署的一份「預告訂定「大麻籽油（Hemp seed oil）為可供食品使用原料」公告，裡面提到「由Cannabis sativa L.種子製取之『大麻籽油』經安全性評估，得以食品原料管理，惟其四氫大麻酚（THC）含量不得高於10 ppm。」

但陳柏惟的助理補充說，這個公告最後也是被暫緩了。而所謂的娛樂性大麻，陳柏惟也說，娛樂性三個字是民眾陳情時用的，非他提出。

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