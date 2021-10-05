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黃健庭接秘書長引發黨內批評 朱立倫替他說話了

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫與秘書長黃健庭。圖／取自黃健庭臉書
國民黨主席朱立倫與秘書長黃健庭。圖／取自黃健庭臉書

台東縣前縣長黃健庭接任國民黨秘書長，由於黃去年差點接下監察院副院長，引發黨內爭議。國民黨主席朱立倫今受訪表示，黃健庭被蔡政府認可是一位優秀的監察院副院長，這是對他個人的肯定，但黃也堅持沒有黨的祝福就立刻退出，並遵守他的諾言。

朱立倫表示，去年事發第一時間他就與黃健庭通了電話，黃向他表達得非常清楚，監察院是獨立機關，可以超越黨派，但黃認為自己作為黨員，沒辦法受到黨的祝福就立即退出。

朱強調，對黨來講，對於任何優秀的人才，尤其是長期為黨服務的民意代表還是地方政府人士，在黨最困難的時候一起跳火坑來扛重擔，他都表示誠摯的歡迎，黃健庭有這樣的決心，也是非常虔誠的基督徒，希望以基督徒的精神對國民黨來全力奉獻、犧牲和努力，能爭取更多黨員同志和社會大眾對國民黨的支持。

對於這次找來核心幕僚凌濤擔任史上最年輕文傳會主委，朱立倫表示，國民黨永遠要跟年輕朋友站在一起，也歡迎年輕朋友來國民黨，接下來有千個凌濤一起為國民黨來努力，他也笑說，「當然髮型可以不一樣」。

出席觀禮的前主席馬英九也稱讚朱立倫任命31歲的凌濤擔任文傳會主委是好的開始，希望國民黨能夠大幅提升40歲以下的黨員人數。

國民黨 黃健庭 朱立倫

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