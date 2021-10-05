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影／共機頻擾台 邱太三籲共軍：知所警惕、自我節制

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
陸委會主委邱太三。記者吳亮賢／攝影
陸委會主委邱太三。記者吳亮賢／攝影

共機擾台頻率增加，陸委會主委邱太三今在立法院受訪表示，共機近期確實不斷大量侵擾台灣，嚴重衝擊到兩岸和平穩定、東亞地區區域安全和平，共軍應該要體認到，這樣的作為嚴重違反國際和平規約，也造成台灣人民嚴重反感，「共軍應該要自己知所警惕，自我節制」。

邱太三說，政府基本上都有嚴密掌控共機動態，並做適切應處，也跟周邊國家有很多合作機制，希望維持亞太地區和平穩定。

對於在野黨質疑台灣未跟對岸做好溝通，邱太三表示，蔡英文總統2016年就職至今，都認為兩岸應該要有積極協商的溝通管道，「只要在民主和平對話原則下，我們都很樂意跟大陸做任何溝通，不管是經貿議題或維護兩岸和平穩定，都很樂意溝通」。

媒體詢問，針對中共10月1日國慶後，共機擾台次數增加，有無做相關研究？邱太三回應，整體外在情勢而言，中國崛起帶來國際社會的疑慮，甚至感受到一定程度威脅，周邊國家為了維護亞太地區和平穩定，確實跟我國有比較多聯繫機制，另外他也提到，中國在軍事戰力上不斷提升，有演訓上的必要和需求。

至於共機擾台是否衝著我國國慶而來？邱太三說，「基本上是因為他們10月1日國慶，他們的領導人要向他們的國人彰顯整體軍事國力提升」。

邱太三 國慶 台灣人

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