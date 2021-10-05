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黨內高層批正國會針鋒相對 陳歐珀：很厭倦、很不屑

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委陳歐珀將在立法院會提案點出設於四城站七大不適合理由。記者李承穎／攝影
民進黨立委陳歐珀將在立法院會提案點出設於四城站七大不適合理由。記者李承穎／攝影

高鐵宜蘭站設址何處引發民進黨內風暴，民進黨高層昨天直指，「正國會」繼續爭鋒相對，外界對民進黨觀感越差，「2022年縣市長也不用選了」。民進黨宜蘭立委陳歐珀今天指出，厭倦黨內高層放話，也很不屑，造成宜蘭的分裂和傷害，這才是影響2022年縣市長選舉主因，「黨內派系人士放話該適可而止。」

陳歐珀說，高鐵宜蘭設址問題所引發的政治風暴，不是黨內派系問題，也無關政黨之間競爭，宜蘭人對設址問題，有一致看法，也史無前例有高度共識，四分之三的縣議員、四分之三的鄉鎮代表會支持設在宜蘭站，任何民代意見，都尊重，他也是在民意呈現後，才連署支持設在宜蘭站。

陳歐珀說，他也尊重專業，交通部鐵道局委託的世曦工程顧問公司的期初、期中、期末報告，都是以宜蘭站為優先，一直到今年7月行政院有意見，8月19日到地方辦考察，竟然就宣布以四城站較具優勢，才會引發風暴。

針對民進黨高層昨天指出，目前林姿妙民調維持高點，正國會繼續爭鋒相對也不會有好下場，「再吵下去，外界對民進黨的觀感愈來愈差，2022年縣市長也不用選了」。

陳歐珀指出，民進黨籍宜蘭市長江聰淵屬於新潮流，是未來縣長參選人，主張設在宜蘭站，江聰淵7月初除了拜訪建築師，也拜訪屬正國會的縣議會民進黨團總召陳俊宇，後來拜訪他，也希望將意見向中央表達；既然民進黨未來宜蘭縣長參選人主張是宜蘭站，也是多數民意取向，當然也要配合，「哪有什麼派系、內耗問題？」

陳歐珀指出， 民進黨高層放話林姿妙維持高點之說，是誤導視聽，林姿妙民調無變化，也無維持高檔之說，至於宜蘭各黨立場，包括國民黨籍的議長、時代力量、民眾黨甚至無黨籍都支持設在宜蘭站，也沒有黨派問題。這次是堅持做對的事情，雖然他要考慮各個選區，但民意、專業都設在宜蘭站，他要為歷史和民意負責。

陳歐珀指出，宜蘭人有宜蘭人看法，黨內派系人士放話該適可而止，宜蘭好不容易這麼高共識要面對、解決此問題，希望中央深入瞭解民意 ，把政府美意好好建設，不要再延宕。

宜蘭 民進黨 陳歐珀

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