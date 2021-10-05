黨內高層批正國會針鋒相對 陳歐珀：很厭倦、很不屑

高鐵宜蘭站設址何處引發民進黨內風暴，民進黨高層昨天直指，「正國會」繼續爭鋒相對，外界對民進黨觀感越差，「2022年縣市長也不用選了」。民進黨宜蘭立委陳歐珀今天指出，厭倦黨內高層放話，也很不屑，造成宜蘭的分裂和傷害，這才是影響2022年縣市長選舉主因，「黨內派系人士放話該適可而止。」

陳歐珀說，高鐵宜蘭設址問題所引發的政治風暴，不是黨內派系問題，也無關政黨之間競爭，宜蘭人對設址問題，有一致看法，也史無前例有高度共識，四分之三的縣議員、四分之三的鄉鎮代表會支持設在宜蘭站，任何民代意見，都尊重，他也是在民意呈現後，才連署支持設在宜蘭站。

陳歐珀說，他也尊重專業，交通部鐵道局委託的世曦工程顧問公司的期初、期中、期末報告，都是以宜蘭站為優先，一直到今年7月行政院有意見，8月19日到地方辦考察，竟然就宣布以四城站較具優勢，才會引發風暴。

針對民進黨高層昨天指出，目前林姿妙民調維持高點，正國會繼續爭鋒相對也不會有好下場，「再吵下去，外界對民進黨的觀感愈來愈差，2022年縣市長也不用選了」。

陳歐珀指出，民進黨籍宜蘭市長江聰淵屬於新潮流，是未來縣長參選人，主張設在宜蘭站，江聰淵7月初除了拜訪建築師，也拜訪屬正國會的縣議會民進黨團總召陳俊宇，後來拜訪他，也希望將意見向中央表達；既然民進黨未來宜蘭縣長參選人主張是宜蘭站，也是多數民意取向，當然也要配合，「哪有什麼派系、內耗問題？」

陳歐珀指出， 民進黨高層放話林姿妙維持高點之說，是誤導視聽，林姿妙民調無變化，也無維持高檔之說，至於宜蘭各黨立場，包括國民黨籍的議長、時代力量、民眾黨甚至無黨籍都支持設在宜蘭站，也沒有黨派問題。這次是堅持做對的事情，雖然他要考慮各個選區，但民意、專業都設在宜蘭站，他要為歷史和民意負責。

陳歐珀指出，宜蘭人有宜蘭人看法，黨內派系人士放話該適可而止，宜蘭好不容易這麼高共識要面對、解決此問題，希望中央深入瞭解民意 ，把政府美意好好建設，不要再延宕。