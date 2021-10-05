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停止杯葛議事底牌 國民黨團：蘇貞昌施政報告議事歸零

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
不滿上周二行政院長蘇貞昌施政報告強渡關山，立院國民黨團上午續占議場癱瘓議事。國民黨團總召費鴻泰表示，國民黨團至少要求上周二議事重新歸零，也要針對議場上午開前、後門做一個明確範，在朝野無共識前仍會續占議場。記者周志豪／攝影
不滿上周二行政院長蘇貞昌施政報告強渡關山，立院國民黨團上午續占議場癱瘓議事。國民黨團總召費鴻泰表示，國民黨團至少要求上周二議事重新歸零，也要針對議場上午開前、後門做一個明確範，在朝野無共識前仍會續占議場。記者周志豪／攝影

不滿上周二行政院長蘇貞昌施政報告強渡關山，立院國民黨團上午續占議場癱瘓議事。國民黨團總召費鴻泰表示，國民黨團至少要求上周二議事重新歸零，也要針對議場上午開前、後門做一個明確範，在朝野無共識前仍會續占議場。

抗議蘇貞昌3+11專案報告草率、不願道歉，國民黨團上周二擬續杯葛蘇貞昌施政報告抗議，但凌晨在議場前攻防爭進議場順序，民進黨團卻在立院秘書長林志嘉親迎下，早一步從議場後面進入議場布陣，讓國民黨團杯葛失利。

費鴻泰表示，上周二院會攻防，兩大黨團立委在議場前門等著開門，結果前門至7時14秒開，後門卻早在6時59分59秒開，提前15秒讓民進黨立委進入議場，質疑立法院嚴重行政不中立。

費鴻泰說，上周二下午國民黨團要續杯葛蘇貞昌施政總質詢，結果民進黨立委又任意與原排定質詢序前2位立委變更質詢順序，讓其後質詢的費與國民黨團書記長陳玉珍質詢被迫消耗，批評議事不公就不可能有真正的民主殿堂，強烈抗議。

費鴻泰說，民進黨團要求協商，今天還沒有協商得出結果前，還是會占據議場，至少要求上周二議事重新歸零，也要針對議場上午開前、後門做一個明確範，「不要因執政就隨便搞，就可以行政不中立」。

費鴻泰表示，國民黨團一直要求行政院團隊與中央流行疫情指揮中心，要小心處理疫情，結果疫情爆發後，所有超前部署都是假的，沒有病房、醫材與救命的藥，有8百多人因為確診而死亡。

費鴻泰說，國民黨團要求行政院團隊與疫情指揮中心指揮官陳時中要跟國人說清楚3+11的破口，並針對為什麼會造成那麼多的死亡要跟國人道歉，但行政院一直不肯道歉，還說這是一個幸福之都，毫無懺悔之心。

費鴻泰批評，不知道為什麼蘇貞昌與陳時中為何那麼鐵石心腸，連說聲道歉都不肯，難道他們就該死？讓8百多確診死亡的家屬非常沉悶、心不甘。

不滿上周二行政院長蘇貞昌施政報告強渡關山，立院國民黨團上午續占議場癱瘓議事。國民黨團總召費鴻泰表示，國民黨團至少要求上周二議事重新歸零，也要針對議場上午開前、後門做一個明確範，在朝野無共識前仍會續占議場。記者周志豪／攝影
不滿上周二行政院長蘇貞昌施政報告強渡關山，立院國民黨團上午續占議場癱瘓議事。國民黨團總召費鴻泰表示，國民黨團至少要求上周二議事重新歸零，也要針對議場上午開前、後門做一個明確範，在朝野無共識前仍會續占議場。記者周志豪／攝影

國民黨 費鴻泰 蘇貞昌

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