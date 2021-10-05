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驚退黨群組不滿朱立倫人事？徐巧芯：僅退群又非退黨
國民黨主席當選人朱立倫昨發布黨務人事，秘書長由台東縣前縣長黃健庭出任，文傳會新任主委由凌濤接任等，不過就在黨一級主管人事公布後，台北市議員徐巧芯突然退出黨內政論群組，引發議論，遭解讀疑不滿人事布局。徐巧芯今表示，只是一個群組又不是退黨，沒必要引起那麼大的風波。
徐巧芯也說，這次的人事安排裡面還是有覺得很好的安排，例如黃介正、委員林奕華、同事羅智強等，她希望國民黨越來越好。
身為藍營青年軍的徐巧芯，昨因驚退黨內的政論群組，被質疑是否不滿黨的新人事安排，徐巧芯昨低調表示，稱自己最近手機LINE怪怪的，相信新人事對未來黨務運作會非常有幫助。
徐巧芯今天再度表示，其實只是一個群組又不是退黨，沒必要引起那麼大的風波，這次的人事安排裡面還是有她覺得很好的安排，例如她的老師黃介正、立委林奕華、同事羅智強議員等等，希望國民黨越來越好。
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