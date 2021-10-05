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礦業法這會期修得成？蘇貞昌：要讓人民感覺政府向前進

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
多個原民團體日前立法院門口發起「923原住民族土地正義訴求行動」，要求限期完成礦業法修法，將原住民族保留地提升至法律位階等。本報資料照片，記者林伯東／攝影
多個原民團體日前立法院門口發起「923原住民族土地正義訴求行動」，要求限期完成礦業法修法，將原住民族保留地提升至法律位階等。本報資料照片，記者林伯東／攝影

亞泥新城山礦場礦業權展延日前遭法院撤銷，但依礦業法規定，亞泥只是回到「申請中」的狀態，仍可持續挖礦。礦業法修法延宕四年，環團盼加快修法腳步，新會期立委也對修法抱有期待，蘇貞昌表示，「一定要讓人民感覺，政府有向前進。」

立法院首次審查礦業法是在2017年7月，2019年修法內容已經多達13個版本，送交院會處理。合理採礦、移除霸王條款等，都是朝野實質共識，但第九屆因屆期不連續沒完成修正，立委林淑芬、洪申翰、賴瑞隆、伍麗華等人都承諾努力溝通促成修法，盼能加快腳步。

蘇貞昌今天上午到立法院施政報告及備詢，接受媒體採訪時，針對此案，蘇表示，時代已經走到這裡，人民對環境的保護要求更高，「我們一定要讓人民感覺政府有向前進，我們也知道我們只有一個地球，要好好愛護。」

礦業法 立法院 蘇貞昌

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